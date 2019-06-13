Политика

Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФДума ТВ 08:09

Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
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Росреестр не собирается менять название Киева

Газета.Ru10:16

Росреестр назвал решение о переименовании Киева необязательным для России

РБК06:22

Россия не планирует «переименовывать» Киев вслед за США

РИА Новости05:16

Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США

Известия05:58

Росреестр: на картах «Кыива» не будет

Вести.Ru05:56

Росреестр не видит оснований для изменения обозначения Киева на российских картах

ТАСС06:15

Решение о переименовании Киева в США не является обязательным для исполнения в других странах - Росреестр

Интерфакс05:14
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
Происшествия

Под Петербургом убили жену экс-вратаря сборной России по хоккею

Портал 47 news пишет, что погибшая женшина — жена российского хоккеиста Максима Соколова, выступавшего за СКА и «Аванагард», а также в составе олимпийской сборной России на Олимпиаде в Турине.
Обновлено в 12:07
Транспорт

В Ирландии родившийся в поезде ребенок получит право на бесплатный проезд на 25 лет

Обновлено в 11:42
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Политика

Максима Орешкина вновь пригласили в Госдуму

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин приглашен для участия в парламентских слушаниях по цифровой экономике.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Суд оставил сроки наказания Кокорину и Мамаеву без изменения. Приговор вступил в силу

Мосгорсуд в четверг оставил без изменения сроки наказания футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, приговор вступил в силу, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:33
Авто

Продажи новых электрокаров в РФ увеличились втрое

Как сообщает «Автостат», в России за 5 месяцев этого года было продано 119 новых электрокаров.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной радикально сменила имидж

18-летняя дочь Кончаловского и Толкалиной радикально сменила имидж Девушка перекрасила волосы в лиловый цвет.
Обновлено в 08:26
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Кремль прокомментировал жалобы на жесткость силовиков

В Кремле знают о жалобах на жесткость силовиков во время несанкционированной акции в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:24
Авто

Subaru привез в Россию кроссовер XV Tokyo

На российским авторынке открыт предварительный заказ на спецверсию кроссовера Subaru XV Tokyo.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие

Больше сорока солдат ВСУ в Донбассе не вернулись в часть после отпуска

Больше сорока солдат ВСУ из 14-й бригады в Луганщине не вернулись из отпусков.
Обновлено в 11:44
Происшествия

«Ленэнерго» отправило в «Диво остров» генераторы, но они уже не нужны

Обновлено в 11:55
Политика

Россия предложила Украине мировое соглашение по газу

«С российской стороны, со стороны „Газпрома“ предложено украинским партнерам рассмотреть возможность подписания мирового соглашения», — приводит RT слова Новака.
Обновлено в 11:47
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

В американском F-35 для ВМС нашли серьезные недостатки

В версии нового американского истребителя F-35 для ВМС нашли несколько уязвимостей, пишут СМИ.
Обновлено в 11:14
Общество

В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контента

В случае, если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес

У Сергея Лазарева состоялась тайная свадьба

Примечательно, что король отечественно поп-сцены Филипп Киркоров в шутку поздравил Лазарева и Диму Билана с состоявшейся свадьбой.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Ни за что не стану драться с Фергюсоном в стойке»

Обновлено в 11:34
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Общество

В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака

Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.
Обновлено в 04:22
Гаджеты

Китайские производители смартфонов тестируют замену Android

Подвергшаяся дискриминации властями США китайская компания Huawei совместно с партнёрами из Xiaomi, Oppo и Vivo тестирует операционную систему собственной разработки Hongmeng, призванную заменить Android.
Обновлено в 08:07
Экономика

В ДНР и ЛНР значительно вырастут зарплаты и пенсии

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что с 1 июля зарплаты бюджетникам повысят на 35%, а пенсии - на 25%.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Футбол

Адвокат Кокорина: рассчитывали на гуманность суда первой инстанции

Адвокат футболиста Александра Кокорина Татьяна Стукалова прокомментировала решение Мосгорсуда, согласно которому приговор Пресненского суда был отменён, но был вынесен новый с теми же сроками заключения и с небольшими изменениями в части квалификации действий.
Обновлено в 10:41
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Гаджеты

Astra Linux появится на российских смартфонах и планшетах

Сообщается, что смартфон MIG C55AL получит диагональ экрана 5,5 дюйма, а планшеты MIG T8AL и MIG T10AL — 8 и 10 дюймов соответственно.
Обновлено в 06:56
Происшествия

На КАД образовалась крупная пробка из-за массовой аварии

В четверг днем, 13 июня, на внешнем кольце КАД в Петербурге из-за аварии образовалась крупная пробка.
Обновлено в 11:13
Технологии

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:42
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