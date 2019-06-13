Политика

Росреестр не собирается менять название КиеваГазета.Ru 10:16

В Росреестре заявили, что не намерены изменять написание латиницей названия столицы Украины - с "Kiev" на "Kyiv". Ведомство будет руководствоваться распоряжением президента России "О написании названий государств - бывших республик СССР и их столиц", подписанным в 1995 году.
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Росреестр не собирается менять название Киева

Газета.Ru10:16

Росреестр назвал решение о переименовании Киева необязательным для России

РБК06:22

Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США

Известия05:58

Росреестр не видит оснований для изменения обозначения Киева на российских картах

ТАСС06:15

Росреестр: на картах «Кыива» не будет

Вести.Ru05:56

Россия не планирует «переименовывать» Киев вслед за США

РИА Новости05:16

Решение о переименовании Киева в США не является обязательным для исполнения в других странах - Росреестр

Интерфакс05:14
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Экс-глава антикоррупционного управления Кремля станет замом Золотова

Новым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии станет первый замминистра юстиции Олег Плохой.
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Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»

Обновлено в 14:59
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Куклачев пообещал подарить кота Алибасову

Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
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«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено 11 июня в 07:16
Футбол

УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией

УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт".
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Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
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Транссексуалы в Cyberpunk 2077: что думают разработчики?

Геймеры тут же обвинили разработчиков из CD Projekt RED в издевательстве над транссексуалами и потребовали убрать изображение из игры.
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Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь

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В Москве горит Измайловский кремль

На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
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Авто

Продажи новых электрокаров в РФ увеличились втрое

Как сообщает «Автостат», в России за 5 месяцев этого года было продано 119 новых электрокаров.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак

СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
Обновлено в 07:52
Гаджеты

Realme представила недорогие смартфоны для российского рынка

На презентации, прошедшей 13 июня в Москве, компания представила три модели, которые в скором времени выйдут на российский рынок: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено в 14:28
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути окончательно приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.
Обновлено в 15:00
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Экономика

ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Обновлено вчера в 13:32
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
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Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
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ЦСКА интересуется хорватским защитником

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Шоу-бизнес

Рудковская: я не стесняюсь своего возраста

Телеведущая Яна Рудковская опубликовала видео в купальнике и поделилась мыслями о своем возрасте, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:26
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

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Вячеслав Бутусов удостоился звания заслуженного артиста России

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Происшествия

Адвокат Цеповяза счел невозможным подтасовку смерти Цапка в СИЗО

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Авто

Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
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Политика

В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»

Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено в 10:24
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
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