Политика
Росреестр не собирается менять название КиеваГазета.Ru 10:16
В Росреестре заявили, что не намерены изменять написание латиницей названия столицы Украины - с "Kiev" на "Kyiv". Ведомство будет руководствоваться распоряжением президента России "О написании названий государств - бывших республик СССР и их столиц", подписанным в 1995 году.
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Политика
Экс-глава антикоррупционного управления Кремля станет замом Золотова
Новым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии станет первый замминистра юстиции Олег Плохой.
Обновлено в 14:14
Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»
Обновлено в 14:59
Общество
Куклачев пообещал подарить кота Алибасову
Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:28
Экономика
Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю
«Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.
Обновлено 11 июня в 07:16
Футбол
УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией
УЕФА открыл дело против Украинской ассоциации футбола (УАФ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:07
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено 11 июня в 12:19
Игры
Транссексуалы в Cyberpunk 2077: что думают разработчики?
Геймеры тут же обвинили разработчиков из CD Projekt RED в издевательстве над транссексуалами и потребовали убрать изображение из игры.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Сергей Зверев в прямом эфире назвал причину ухода в монастырь
Российский стилист Сергей Зверев рассказал о том, что его сын Сергей Зверев-младший ушел в монастырь.
Обновлено в 12:22
Происшествия
В Москве горит Измайловский кремль
На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.
Обновлено в 15:57
Авто
Продажи новых электрокаров в РФ увеличились втрое
Как сообщает «Автостат», в России за 5 месяцев этого года было продано 119 новых электрокаров.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак
СМИ узнали имя нового избранника Ани Лорак Им стал саунд-продюсер Black Star Егор Глеб.
Обновлено в 07:52
Гаджеты
Realme представила недорогие смартфоны для российского рынка
На презентации, прошедшей 13 июня в Москве, компания представила три модели, которые в скором времени выйдут на российский рынок: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено в 14:28
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы
Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути окончательно приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.
Обновлено в 15:00
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Экономика
ФАС не выявила необоснованного роста цен на билеты в плацкарт
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по итогам проверки не обнаружила случаев необоснованного роста тарифов на проезд в плацкартных вагонах в июне—августе 2019 года.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 13:32
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Футбол
ЦСКА интересуется хорватским защитником
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес
Рудковская: я не стесняюсь своего возраста
Телеведущая Яна Рудковская опубликовала видео в купальнике и поделилась мыслями о своем возрасте, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:26
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Политика
В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»
Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено в 10:24
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10