Политика
Росреестр отреагировал на решение США переименовать КиевФАН 06:52
Росреестр отреагировал на решение США переименовать Киев на украинский манер. В ведомстве заверили, что Москва «переименовывать» украинскую столицу не собирается, поэтому на российских картах сохранится старое название.
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Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
Ожидается, что ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса.
Обновлено в 06:25
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Футбол
Кокорин и Мамаев попросили у суда справедливости
Обновлено в 09:43
Происшествия
СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски
Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Обновлено в 07:12
Транспорт
Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе
В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Хоккей
«Сент-Луис Блюз» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым программу саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес
Униженная Богомоловым Собчак закричала от неожиданности
Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, который, по слухам, является ее любовником.
Обновлено в 09:43
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Финансы
Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд
Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.
Обновлено в 10:37
Политика
Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий
Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Новосибирской области девушку убило молнией
Обновлено в 06:28
Футбол
Мурило прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Локомотивом»
Футболист уже прибыл в столицу России и готов подписать контракт.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М
Журнал назвал ее оружием Судного дня. Ракета ПРС-1М является частью российской системы противоракетной обороны А-135 «Амур».
Обновлено в 06:37
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Общество
В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян
В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.
Обновлено в 10:10
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео
Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено в 10:26
Интернет
Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»
В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Происшествия
МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено 11 июня в 10:19
Экономика
Недельная инфляция в России сохранилась на нулевом уровне
Инфляция в России за период с 4 по 10 июня составила 0%, как и неделей ранее.
Обновлено в 09:52
Общество
В Гонконге закрыли порносайты, чтобы люди вышли протестовать
Два крупнейших в стране сайта для взрослых перекрыли доступ к горячему контенту, стимулируя таким образом людей выйти на улицы и примкнуть к протестующим.
Обновлено в 09:00
Здоровье
Диетолог призналась, кому опасно есть черешню
Как рассказала диетолог Елена Соломатина, тем, кто обрался сесть на диету, лучше есть черешню несладких сортов.
Обновлено в 10:21