Политика

Росреестр отреагировал на решение США переименовать КиевФАН 06:52

Росреестр отреагировал на решение США переименовать Киев на украинский манер. В ведомстве заверили, что Москва «переименовывать» украинскую столицу не собирается, поэтому на российских картах сохранится старое название.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Россия не планирует менять наименование Киева вслед за США

Якутия 2405:18

Росреестр назвал решение о переименовании Киева необязательным для России

РБК06:22

Росреестр не видит оснований для изменения обозначения Киева на российских картах

ТАСС06:15

Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США

Известия05:58

Росреестр не собирается менять название Киева

Газета.Ru10:16

Россия не планирует «переименовывать» Киев вслед за США

РИА Новости05:16

Решение о переименовании Киева в США не является обязательным для исполнения в других странах - Росреестр

Интерфакс05:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:48, Ашберн
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Ожидается, что ЕС не признает паспорта РФ, выданные жителям Донбасса.
Обновлено в 06:25
Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Футбол

Кокорин и Мамаев попросили у суда справедливости

Обновлено в 09:43
Происшествия

СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Политика

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Обновлено в 07:12
Транспорт

Собянин открыл второй участок трассы Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

В Москве в четверг открылся второй участок магистрали Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе.
Обновлено в 04:57
Хоккей

«Сент-Луис Блюз» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 22:42
Политика

Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня президент России Владимир Путин обсудил с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым программу саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Униженная Богомоловым Собчак закричала от неожиданности

Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, который, по слухам, является ее любовником.
Обновлено в 09:43
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Финансы

Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд

Отмечается, что впервые с января 2014 года этот показатель превысил полтриллиона долларов. Такой показатель приходится на 7 июня 2019 года.
Обновлено в 10:37
Политика

Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий

Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
Футбол

Мурило прилетел в Москву, чтобы подписать контракт с «Локомотивом»

Футболист уже прибыл в столицу России и готов подписать контракт.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М

Журнал назвал ее оружием Судного дня. Ракета ПРС-1М является частью российской системы противоракетной обороны А-135 «Амур».
Обновлено в 06:37
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором

Обновлено в 07:45
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Общество

В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян

В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.
Обновлено в 10:10
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео

Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено в 10:26
Интернет

Google урезал функционал приложений «Яндекса» и «Касперского»

В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Происшествия

МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено 11 июня в 10:19
Экономика

Недельная инфляция в России сохранилась на нулевом уровне

Инфляция в России за период с 4 по 10 июня составила 0%, как и неделей ранее.
Обновлено в 09:52
Общество

В Гонконге закрыли порносайты, чтобы люди вышли протестовать

Два крупнейших в стране сайта для взрослых перекрыли доступ к горячему контенту, стимулируя таким образом людей выйти на улицы и примкнуть к протестующим.
Обновлено в 09:00
Здоровье

Диетолог призналась, кому опасно есть черешню

Как рассказала диетолог Елена Соломатина, тем, кто обрался сесть на диету, лучше есть черешню несладких сортов.
Обновлено в 10:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное