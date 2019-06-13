Политика

Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за СШАИзвестия 05:58

В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv. Об этом в четверг, 13 июня, «РИА Новости» сообщили в ведомстве.
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Росреестр: на картах «Кыива» не будет

Вести.Ru05:56

Росреестр назвал решение о переименовании Киева необязательным для России

РБК06:22

Росреестр не видит оснований для изменения обозначения Киева на российских картах

ТАСС06:15

Росреестр высказался о написании «Киева» на украинский манер

Газета.Ru06:25

Россия не планирует менять наименование Киева вслед за США

Якутия 2405:18

Россия не планирует «переименовывать» Киев вслед за США

РИА Новости05:16

Решение о переименовании Киева в США не является обязательным для исполнения в других странах - Росреестр

Интерфакс05:14
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Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Политика

Глава МВД Британии сертифицировал запрос США на экстрадицию Ассанжа

Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиану Ассанжу, о чем сообщил в одном из интервью в четверг.
Обновлено в 05:16
Происшествия

В Москве эвакуировали бизнес-центр «Бородино Плаза»

Короткое замыкание произошло в здании бизнес-центра "Бородино Плаза" в Москве, пострадавших нет.
Обновлено в 06:10
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации

Обновлено в 03:14
Политика

Путин уволил двух генералов из дела Голунова

Обновлено в 06:44
Культура

«Коммунисты России» призвали запретить западный сериал «Чернобыль»

Обновлено в 06:35
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено 11 июня в 10:15
Происшествия

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 06:49
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Армия и оружие

На Украине вспомнили о зачистке Мариуполя

Изначально силовики планировали пойти на штурм Мариуполя 23 мая, чтобы местные жители смогли проголосовать на выборах президента Украины.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково

Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО, если попадут в колонию

Обновлено в 05:32
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Главком ВСУ задал три вопроса об Иловайском котле

Начальник генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и задают только вопросы о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Происшествия

Четверо из задержанных на акции в Москве остаются в отделах полиции

Из задержанных на несогласованной акции в Москве четыре человека все еще остаются в отделах полиции, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
Обновлено вчера в 19:14
Политика

Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам

Обновлено вчера в 10:03
Футбол

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Обновлено в 06:37
Кино

Фильм «Сторож» выйдет одновременно в кинотеатрах и на «Кинопоиске»

В мае 2018 года на «Кинопоиске» появился раздел «Онлайн», в котором собрана библиотека фильмов, мультфильмов и сериалов.
Обновлено в 06:25
Энергетика

Атака в Оманском заливе: цены на нефть резко подскочили

Сегодня, 13 июня, из-за инцидента в Оманском заливе, где нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой у побережья Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах, цены на нефть подскочили на 5,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего Цапка»

Обновлено в 06:37
Транспорт

В Татарстане построят новый и реконструируют старый мост через Свиягу

В рамках реконструкции трассы М-7 в Татарстане до 2023 года реконструируют существующий мост через Свиягу и построят новый.
Обновлено в 03:13
Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Экономика

Медведев: профицит федерального бюджета превысил 665 млрд рублей

По итогам первого квартала 2019 года профицит федерального бюджета превысил 665 миллиардов рублей, сообщил 13 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.
Обновлено в 05:36
Происшествия

На Украине дело о хищении госсредств на проект «Стена» дошло до суда

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской границе, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Обновлено в 06:28
Общество

Эротику в чернобыльской зоне отчуждения раскритиковали в сети

Instagram-модели опубликовали откровенные фото, сделанные в чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 13:07
Армия и оружие

В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М

Журнал назвал ее оружием Судного дня. Ракета ПРС-1М является частью российской системы противоракетной обороны А-135 «Амур».
Обновлено в 06:37
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