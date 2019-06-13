Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за СШАИзвестия 05:58

В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv. Об этом в четверг, 13 июня, «РИА Новости» сообщили в ведомстве.

Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США

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