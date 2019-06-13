Политика

Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФДума ТВ 08:09

Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
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Росреестр не собирается менять название Киева

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Россия не планирует менять наименование Киева вслед за США

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