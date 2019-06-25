Росреестр изменил информацию об особняке главы московского ФСБЭхо Москвы 05:00

с чего всё началось

Как пишет Новая газета, теперь в выписке владельцем недвижимости вместо Алексея Дорофеева указана Российская Федерация. Также изменены данные о другом участке в том же коттеджном поселке – им владеет семья помощника Дорофеева, Марата Медоева.

Общество Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

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Политика Президент Эстонии сочла позором возвращение России в ПАСЕ Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «позорным» принятие резолюции о возвращении России в ПАСЕ.

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Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Экономика Грузинский лари упал до исторического минимума Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.

Энергетика В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.

Финансы Рубль продолжает расти по отношению к доллару и евро На прошлой неделе на биржевых торгах российский рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару и европейской валюте, закрывшись на отметках 63 и 71,61 соответственно.

Общество Выбраны регионы РФ для внедрения стандарта развития территорий О готовности реализовать пилотные проекты по Стандарту комплексного развития территорий заявили представители Оренбургской и Воронежской областей.

Происшествия В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.

Политика Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.

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