Общество

Росприроднадзор предупредил об угрозе «второго Чернобыля» в РоссииВедомости 01:37

Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. Если этого не сделать, регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
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с чего всё началось

«Нужно действовать сейчас, иначе мы получим «экологический Чернобыль»

Росприроднадзор настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
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Глава Росприроднадзора заявила об угрозе «второго Чернобыля» в Усолье-Сибирском

Иркутск Сегодня01:10

Над Россией нависла угроза «второго Чернобыля», сообщают СМИ

Газета.Ru00:20

В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России

РИА Новостивчера в 18:09

Росприроднадзор предупредил об угрозе «экологического Чернобыля»

РБКвчера в 22:16

Росприроднадзор: предупредила об угрозе «второго Чернобыля» в России

Московский Комсомолецвчера в 19:59

Росприроднадзор предупредил об угрозе «экологического Чернобыля»

RT на русскомвчера в 22:33

«Нужно действовать сейчас, иначе мы получим «экологический Чернобыль»

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
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