Росприроднадзор настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

с чего всё началось

Росприроднадзор считает необходимым создать госпрограмму по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. Если этого не сделать, регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

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