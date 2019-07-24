Росприроднадзор настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

с чего всё началось

Иркутская область может оказаться на грани экологической катастрофы. Все дело в территории завода «Усольехимпром», которую нужно рекультивировать. Как сообщила в интервью газете «Известия» глава Росприроднадзора Светлана Радионова, для этого нужно создать госпрограмму.

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