Общество

Росприроднадзор предупредил об угрозе «экологического Чернобыля» в РФТелеканал 360° 00:55

Иркутская область может оказаться на грани экологической катастрофы. Все дело в территории завода «Усольехимпром», которую нужно рекультивировать. Как сообщила в интервью газете «Известия» глава Росприроднадзора Светлана Радионова, для этого нужно создать госпрограмму.
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с чего всё началось

«Нужно действовать сейчас, иначе мы получим «экологический Чернобыль»

Росприроднадзор настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
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