Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»Ведомости вчера в 14:02
Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.
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Росприроднадзор подтвердил наличие свалки недалеко от взлетной полосы Жуковского
Коммерсантъвчера в 14:02
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:31, Ашберн
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