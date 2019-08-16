Происшествия

Близ подмосковного аэропорта Жуковский найдена незаконная свалкаМосковский Комсомолец 00:36

В радиусе двух километров от подмосковного аэропорта Жуковский располагается незаконная свалка, а также станция перегрузки мусора, об этом говорится на сайте Росприроднадзора.
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В ФСБ назвали число приехавших на заработки в Россию иностранцев

Как отмечается, с начала 2019 года в Россию прибыли 2,4 млн человек с целью работы, общее число приезжих иностранцев составило 15 млн человек.
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Общество

Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора

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Происшествия

В Ленобласти обрушилось нежилое здание, под завалами могут быть люди

Нежилое здание обрушилось в пятницу в Волхове Ленинградской области, под завалами, предположительно, находятся два человека, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
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Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
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Армия и оружие

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Минобороны рассматривает возможность включения в носимый аварийный запас (НАЗ) компактного пистолета-пулемета ПП-2000 взамен автомата АКС-74У.
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В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным маслом

Обновлено в 03:49
Энергетика

Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
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Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

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В КНДР отказались от дальнейших переговоров с Южной Кореей

«Власти Южной Кореи хотят получить улов за счет будущих переговоров между КНДР и США, витая в облаках, если они считают, что следующий этап переговоров наступит естественным образом по окончанию совместных с США военных учений, как смена сезонов в природе», - цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие

В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий

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«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы

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Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ заключить концессионное соглашение с дочерней структурой Газпорома — ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» — в целях модернизации аэродрома совместного базирования Левашово под Петербургом.
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Общество

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Наука

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Культура

Скончался композитор Роман Леденев

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Обновлено в 05:26
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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