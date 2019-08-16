Происшествия
Близ подмосковного аэропорта Жуковский найдена незаконная свалкаМосковский Комсомолец 00:36
В радиусе двух километров от подмосковного аэропорта Жуковский располагается незаконная свалка, а также станция перегрузки мусора, об этом говорится на сайте Росприроднадзора.
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Росприроднадзор подтвердил наличие свалки недалеко от взлетной полосы Жуковского
Коммерсантъвчера в 14:02
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Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
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Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
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В ФСБ назвали число приехавших на заработки в Россию иностранцев
Как отмечается, с начала 2019 года в Россию прибыли 2,4 млн человек с целью работы, общее число приезжих иностранцев составило 15 млн человек.
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Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
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На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ
На Международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
Обновлено в 05:59
Авто
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Введение новых видов государственных регистрационных знаков автомобилей перенесено с 2019 на 2020 год, подразделения ГИБДД пока будут выдавать знаки действующего образца.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Ленобласти обрушилось нежилое здание, под завалами могут быть люди
Нежилое здание обрушилось в пятницу в Волхове Ленинградской области, под завалами, предположительно, находятся два человека, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС.
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Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
Минобороны рассматривает возможность включения в носимый аварийный запас (НАЗ) компактного пистолета-пулемета ПП-2000 взамен автомата АКС-74У.
Обновлено в 04:06
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
В КНДР отказались от дальнейших переговоров с Южной Кореей
«Власти Южной Кореи хотят получить улов за счет будущих переговоров между КНДР и США, витая в облаках, если они считают, что следующий этап переговоров наступит естественным образом по окончанию совместных с США военных учений, как смена сезонов в природе», - цитирует сообщение РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий
Обновлено вчера в 06:42
Футбол
«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
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Обновлено в 04:02
Политика
Путин поручил модернизировать аэродром Левашово под Петербургом
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ заключить концессионное соглашение с дочерней структурой Газпорома — ООО Авиапредприятие «Газпром авиа» — в целях модернизации аэродрома совместного базирования Левашово под Петербургом.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием
В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.
Обновлено вчера в 19:52
Общество
Мэрия Москвы не санкционировала все акции протеста 24 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовать заявки на две акции протеста 24 августа: митинг на площади Победы и шествие в центре Москвы, сообщил в Facebook лидер Партии перемен Дмитрий Гудков.
Обновлено вчера в 11:43
Наука
Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам
Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.
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Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26