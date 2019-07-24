Общество
Росприроднадзор: России грозит «экологический Чернобыль»REGNUM 00:23
В России существует угроза глобальной экологической катастрофы, которая может быть сравнима с аварией на Чернобыльской АЭС. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Родионова.
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с чего всё началось
Росприроднадзор настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Известиявчера в 17:01
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Происшествия
СКР просят проверить движение «Пила» после убийства ЛГБТ-активистки
Убитая 21 июля в Петербурге ЛГБТ-активистка Елена Григорьева значилась в списке потенциальных жертв сообщества "Пила".
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Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено вчера в 15:31
Технологии
Стало известно о прослушке пользователей компанией Apple
Периодически возникают ошибки в системе прослушки запросов Siri, и среди аудиозаписей оказываются разговоры людей.
Обновлено в 04:37
Футбол
Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.
Обновлено в 01:10
Политика
ЕС пригрозил США ответными пошлинами на €35 млрд
Комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в этом случае дополнительными пошлинами будут облагаться различные американские товары на общую сумму в €35 млрд ($39,1 млрд), сообщает агентство Reuters.
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Происшествия
Житель Кубани держал 10-летнего сына на цепи в сарае
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Общество
В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными
Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
Жертвами пожара в детском палаточном лагере стали уже три ребенка
Обновлено вчера в 05:57
Происшествия
В Екатеринбурге задержали лжеминеров кортежа Путина
Коробку нашли на улице Машинной за 15 минут до того, как там должен был проехать Владимир Путин, муляж «обезвредили» прямо на обочине, не перекрывая движение транспорта.
Обновлено в 02:20
Общество
Сотрудники бизнесмена Евгения Пригожина, по некоторым данным, создали штаб по противодействию оппозиции в Москве
Штаб, занимающийся борьбой против оппозиционных кандидатов в Мосгордуму, состоит из группы технологов, занимавшихся проектами Пригожина в Африке.
Обновлено в 04:00
Политика
Путин дал поручение разобраться с проблемной стройкой на Шиесе
Владимир Путин дал поручение правительству Архангельской области учесть мнение жителей по поводу строительства полигона твердых бытовых отходов в Шиесе.
Обновлено вчера в 07:02
Происшествия
Фигурант дела об убийстве спецназовца арестован в Армении
В Армении арестовали фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:31
Политика
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков
МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Армия и оружие
Россия выразила сожаление после недоразумения в небе над Южной Кореей
Представитель южнокорейского президента Юн До Хан заявил, что Россия «выразила глубокое сожаление» по поводу инцидента, произошедшего во вторник, 23 июля, с бомбардировщиком РФ.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Директор «Ленкома» рассказал об улучшении состояния Инны Чуриковой
Марк Варшавер, директор театра «Ленком», в котором работает народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил о том, что актриса чувствует себя хорошо.
Обновлено в 04:39
Общество
Назван снимающий усталость продукт
Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
Энергетика
В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов
Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Музыка
Гитарист «Кино» ответил группе Metallica
Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое кино» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.
Обновлено в 04:30
Кино
Бенедикт Камбербэтч сыграет художника, рисовавшего кошек
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Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
Жители Сибири просят ввести в регионе режим ЧС из-за лесных пожаров
Почти 44 тысячи человек поддержали петицию с призывом ввести режим ЧС на территории Сибирского федерального округа из-за лесных пожаров на севере Красноярского края и в Иркутской области.
Обновлено в 01:25
Технологии
В электронные паспорта россиян встроят чипы нового поколения
В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) заявили, что новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных.
Обновлено в 03:09
Гаджеты
Блоки питания be quiet! System Power 9 CM относятся к начальному уровню
Компания be quiet! сообщила о выпуске блоков питания серии System Power 9 CM, рассчитанных на использование в относительно недорогих настольных компьютерах.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии согласилась сделать ДНК-тест
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Зеленский переназначил советника из команды Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 03:26
Футбол
«Краснодар» предложил 10 млн евро за хавбека «Сент-Этьена»
В случае согласия подписать контракт Кабелла сможет зарабатывать три миллиона евро в год по условиям трёхлетнего соглашения.
Обновлено вчера в 13:49