Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»BFM.ru 02:10
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
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с чего всё началось
Росприроднадзор настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.Известиявчера в 17:01
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Авто
Опубликованы изображения внедорожника от Bugatti
Обновлено в 05:46
Политика
Опубликован рейтинг эффективности депутатов Госдумы за 2019 год
Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов и глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов возглавили рейтинг "Коэффициент полезности депутатов Госдумы" в 2019 году, сообщил один из авторов рейтинга Дмитрий Гусев на пресс-конференции.
Обновлено в 08:42
Политика
Борис Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании
Британский евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко
Обновлено в 06:25
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК консультации по транзиту газа
«Нафтогаз Украины» обратился к «Газпрому» и Еврокомиссии (ЕК) с предложением провести технические консультации до министерской встречи России, Украины и ЕК по будущему транзиту газа.
Обновлено в 07:30
Единоборства
Тело Дадашева доставят в Россию в течение 10 дней
Тело российского боксера Максима Дадашева доставят в Санкт-Петербург в течение 10 дней.
Обновлено в 06:52
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Второй ребенок умер после пожара в детском лагере в Хабаровском крае
Обновлено вчера в 05:21
Политика
Путин призвал современников помнить о причинах русской эмиграции
По итогам экскурсии Путин оставил запись в Книге почетных посетителей, где, в частности, отметил, что "особенностью русской эмиграции всегда была связь с родиной, духовная связь с Россией".
Обновлено в 10:33
Здоровье
Отказ от завтрака приводит к ожирению
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Политика
Путин попал на обложку американского Newsweek
Президент России Владимир Путин стал лицом обложки августовского номера американского журнала Newsweek.
Обновлено в 10:38
Спорт
Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку
В свою очередь Алина Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую игрушку, изображающую собаку акита-ину.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Суд рассмотрит дело экс-министра финансов Подмосковья 6 августа
Басманный районный суд Москвы 6 августа рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 09:54
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Энергетика
Принят закон о сдерживании цен на бензин
Закон снизит установленную в Налоговом кодексе условную среднюю оптовую цену реализации на внутреннем рынке автомобильного бензина с 56 000 рублей до 51 000 за тонну.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Футбол
Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»
Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
Обновлено в 09:14
Финансы
Целевая цена до конца года по акции Visa составляет $176
Выручка компании выросла на 11%, до 5,8 млрд, а прибыль составила $3,1 млрд. Результаты оказались чуть выше ожиданий рынка.
Обновлено в 08:47
Здоровье
Выявлена взаимосвязь между выпечкой и психическими заболеваниями
Специалисты подчеркнула, что между питанием и психическими заболеваниями есть зависимость.
Обновлено в 09:12
Политика
Генсек Совета Европы сомневается в суверенитете Украины
Генсек СЕ Турбьерн Ягланд выразил свои поздравления партии Зеленского «Слуга народа» в связи с победой на выборах в Раду, отметив, что страна встала на «путь к суверенному украинскому государству», в котором создаются новые надежды.
Обновлено в 04:38
Технологии
В электронные паспорта россиян встроят чипы нового поколения
В НИИ молекулярной электроники (НИИМЭ) заявили, что новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных.
Обновлено в 03:09
Политика
Вакарчук возглавил партию «Голос»
Украинский певец Святослав Вакарчук избран председателем партии "Голос", которая участвовала в парламентских выборах и по итогам подсчета свыше 99% протоколов проходит в будущую Верховную раду.
Обновлено в 10:51
Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено 22 июля в 13:41
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
На крайнем севере и северо-востоке европейской части России в ночь на воскресенье и в воскресенье утром ожидаются дожди и мокрый снег.
Обновлено в 09:49
Общество
В столице начался прием заявок на участие в электронном голосовании
24 июля в Москве начался прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах городской думы.
Обновлено в 09:55
Политика
Пушков ответил на новые заявления США о вмешательстве РФ в выборы
Российский сенатор Алексей Пушков ответил на новые заявления США о вмешательстве России в выборы.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24