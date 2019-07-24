Общество

Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»BFM.ru 02:10

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
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с чего всё началось

«Нужно действовать сейчас, иначе мы получим «экологический Чернобыль»

Росприроднадзор настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
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