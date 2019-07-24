Росприроднадзор настаивает на создании госпрограммы по рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области. В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

с чего всё началось

Сверлана Радионова, руководитель Росприроднадзора, предупредила об угрозе «второго Чернобыля». Она уверена, что если не принять никаких мер, Россию ждет экологическая катастрофа, по масштабам сравнимая с катастрофой 1986 года. ЧП может произойти на одном из химических заводов в Иркутской области.

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