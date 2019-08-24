Происшествия

Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейсРБК 09:15

Управление Роспотребнадзора по Москве завело дело об административном правонарушении по факту инцидента, произошедшего 21 августа в московском аэропорту Внуково, когда на борт авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок, ручная кладь у которой превышала установленные перевозчиком габариты.
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с чего всё началось
«Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой»,— говорится
 в сообщении ведомства.
Коммерсантъ06:12

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Роспотребнадзор завел административное дело против авиакомпании «Победа»

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Роспотребнадзор возбудил административное дело по факту недопуска на рейс пассажира авиакомпании «Победа»

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