Происшествия
Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейсРБК 09:15
Управление Роспотребнадзора по Москве завело дело об административном правонарушении по факту инцидента, произошедшего 21 августа в московском аэропорту Внуково, когда на борт авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок, ручная кладь у которой превышала установленные перевозчиком габариты.
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с чего всё началось
«Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой»,— говорится в сообщении ведомства.Коммерсантъ06:12
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Роспотребнадзор возбудил административное дело по факту недопуска на рейс пассажира авиакомпании «Победа»
Агентство Москвавчера в 23:55
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