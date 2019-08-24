с чего всё началось

Управление Роспотребнадзора по Москве завело дело об административном правонарушении по факту инцидента, произошедшего 21 августа в московском аэропорту Внуково, когда на борт авиакомпании «Победа» не пустили одну из пассажирок, ручная кладь у которой превышала установленные перевозчиком габариты.

Роспотребнадзор завел дело после недопуска пассажира «Победы» на рейс

Происшествия Французская полиция применила водометы против недовольных саммитом G7 Полиции пришлось четырежды применить водометы против участников акции. В шествии участвуют несколько сотен человек.

Общество Росгвардейцев захотели лишить анонимности В июле в Росгвардии заявили о праве своих сотрудников действовать анонимно.

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны В Калужской области в городе Малоярославец в квартире обнаружили тело ветерана Великой Отечественной войны, задержан подозреваемый в убийстве.

Происшествия Женщине-экскурсоводу перерезали горло и угнали ее авто в Петербурге Тело женщины с перерезанной шеей обнаружили в ее собственной квартире в Кировском районе города.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

Футбол Сергей Семак: «В Уфе один из худших стадионов в РПЛ» Надеюсь, что здесь удастся сыграть на новом давно обещанном стадионе. Поздравляю ребят из Уфы, сегодня они победили заслуженно.

Здоровье В США зафиксировали первую смерть от вейпа Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.

Армия и оружие Агент СБУ: сотни заключенных Украины готовятся для диверсий в Донбассе Ранее в ЛНР заявили о задержании агента СБУ Егора Гетьмана, который оказался в группе по обмену заключенными и так оказался на Донбассе.

Общество NASA заявило о первом совершенном в космосе преступлении Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA сообщило о первом преступлении, совершенном в открытом космосе.

Политика Марин Ле Пен прокомментировала перспективы возвращения России в G8 В вопросе возвращения России в формат G8 ЕС «воспроизводит абсурдную пародию на холодную войну».

Политика МИД ответил на просьбу посольства США отпустить Уилана домой В МИД прокомментировали опубликованный в твиттере призыв американского посольства в России отпустить обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана домой.

Кино На Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана подали в суд в России В качестве ответчика указаны китайская компания China Film Group, выступившая сопродюсером, а также актёры Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер, также участвовавшие в создании фильма.

Общество Торжественное открытие «Ночи кино» прошло в Москве Торжественное открытие акции "Ночь кино" состоялось в московском кинотеатре "Октябрь", передает корреспондент РИА Новости.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил о необходимости прививок для первоклассников Роспотребнадзор рассказал родителям первоклассников о необходимости привить детей перед началом учебного года, информация опубликована на сайте ведомства.

Здоровье Россиянам угрожают опасные комары, переносчики смертельных лихорадок Жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы чикунгунья, Зика и денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus, сообщают "Известия" со ссылкой на Московский государственный медицинский университет, Институт общей генетики и МГУ.

Политика Украинские боевики провели антироссийскую акцию под офисом Зеленского Напомним, в своем выступлении на марше достоинства Зеленский назвал войну против Донбасса вторым рождением Украины.

Космос Рогозин назвал дату повторной стыковки «Союза» с МКС Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая стыковка корабля "Союз МС-14" с роботом FEDOR на борту к Международной космической станции (МКС) пройдет 27 августа.

Политика Шахтеры смогут уходить на досрочную пенсию Президент РФ Владимир Путин поручил правительству внести изменения в законодательство по досрочному выходу на пенсию работников угольной промышленности, сообщается на сайте Кремля.

Армия и оружие Минобороны показало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий» Минобороны РФ разместило на YouTube видео пуска баллистической ракеты "Булава" с атомной подлодки "Юрий Долгорукий" в Баренцевом море.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Музыка Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.