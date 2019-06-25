Экономика
Роспотребнадзор забродил вокруг винаКоммерсантъ 14:16
Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое сегодня занимает 17% российского импорта. Ограничения грозят ростом нелегального импорта и закрытием части грузинских виноделен, предупреждают эксперты.
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с чего всё началось
Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ". 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов.Коммерсантъ14:16
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Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
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Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
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Происшествия
В Москве произошел крупный природный пожар
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Происшествия
Экс-полковник Захарченко пожаловался, что не может подстричься в СИЗО
Приговоренный за коррупцию к 13 годам колонии бывший оперативник МВД Дмитрий Захарченко пожаловался, что в СИЗО "Лефортово" не может подстричься уже два месяца, ему не дают для этого машинку, рассказал во вторник РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
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Политика
США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян
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Обновлено в 13:56
Экономика
Власти Петербурга: специнвестконтракт с Hyundai рассчитан до 2027 года
Специальный инвестиционный контракт (СПИК) Hyundai Motor, подписанный ранее с Минпромторгом РФ и правительством Санкт-Петербурга, рассчитан до 2027 года.
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В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
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Здоровье
Правительство РФ обвинило США в распространении Эболы и Зики
Повысилась смертоносность возбудителей этих болезней. Это подтверждается быстрым распространением Эболы по всей планете.
Обновлено в 15:01
Политика
Летавшие в Грузию авиакомпании могут получить компенсации
Российские авиакомпании смогут получить компенсации из-за запрета полетов в Грузию.
Обновлено в 09:14
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Подросток едва не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета
В Великобритании подросток чуть не погиб из-за того, что оставил планшет на зарядку на ночь, сообщает Manchester Evening News.
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Убивший пациентку в Воронеже лучевой аппарат работал нелегально 14 лет
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Экономика
Орешкин рассказал о будущем мировом кризисе
Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, каким, по его мнению, будет будущий глобальный экономический кризис.
Обновлено в 12:27
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
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Пособия на детей из малоимущих семей повысят до 10 тысяч рублей
Напомним, изначально с инициативой о повышении пособий для нуждающихся семей с детьми от полутора до трёх лет выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Система ПВО С-500 появится в войсках в ближайшие годы
"В настоящее время проводятся поэтапные испытания различных элементов ЗРС С-500 с проведением пусков новых ракет, не имеющих аналогов в мире", — отметил вице-премьер.
Обновлено в 09:31