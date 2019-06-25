Роспотребнадзор забродил вокруг винаКоммерсантъ 14:16

Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ". 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

с чего всё началось

Получить оперативный комментарий в минсельхозе Грузии не удалось. В Auchan сообщили "Ъ", что грузинские вина занимают не более 8% категории.

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