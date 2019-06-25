Политика
Роспотребнадзор забродил вокруг винаКоммерсантъ 14:16
Получить оперативный комментарий в минсельхозе Грузии не удалось. В Auchan сообщили "Ъ", что грузинские вина занимают не более 8% категории.
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с чего всё началось
Опросы могут быть связаны с подготовкой к введению Россией запрета импорта вина из Грузии на фоне обострения отношений двух стран, считают источники "Ъ". 21 июня в Тбилиси начались протесты с требованием проведения досрочных парламентских выборов.Коммерсантъ14:16
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 16:46, Вашингтон
Политика
Порошенко забросали дымовыми шашками на встрече с избирателями
Святослав Цеголко, пресс-секретарь бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщил в Facebook, что неизвестные метнули несколько дымовых шашек, когда политик встречался с избирателями в городе Стрый во Львовской области.
Обновлено в 15:32
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Возвращение России ПАСЕ в ночь на вторник приняла резолюцию, позволяющую россиянам участвовать в июньской сессии.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Петербуржец зарезал 18-летнюю возлюбленную и остался ждать полицию
В Санкт-Петербурге расследуется жестокое убийство 18-летней девушки, которое произошло сегодня в одном из жилых домов на Московском проспекте.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллинной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Полиция назвала число пострадавших от действий московского отравителя
От действий мужчины, подозреваемого в отравлении жителей Москвы газировкой, пострадали не менее 10 человек.
Обновлено в 15:45
Хоккей
Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто
Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Обновлено в 15:48
Происшествия
Под Краснодаром произошло массовое отравление водопроводной водой
По предварительной информации, причиной отравления стала некачественная вода, сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы администрации города во вторник.
Обновлено в 15:14
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Здоровье
Дмитрий Медведев намерен улучшить демографическую ситуацию в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев собирается улучшить демографическую ситуацию в стране.
Обновлено в 10:58
Технологии
«Калашников» представил новое ружье против дронов
Входящая в состав концерна «Калашников» компания ZALA AERO представила в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019» новую версию оружия против беспилотников.
Обновлено в 16:02
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Адвокаты бизнесмена Фирташа считают, что суд признает его невиновным
США обвиняют предпринимателя в подкупе официальных лиц Адвокаты украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа отреагировали на решение Верховного суда Австрии, одобрившего ранее экстрадицию их подзащитного в США, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:18
Транспорт
Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Дана Борисова призвала спасать Марину Хлебникову
На своей странице в Instagram Дана Борисова призвала спасть Марину Хлебникову. Впрочем, пока неясно, как телеведущая собирается это делать.
Обновлено в 12:20
Авто
«АльфаСтрахование» назвало самые убыточные автомобили по ОСАГО
Самыми убыточными для страховщиков в 2018 году стали автомобили отечественных ГАЗ и ВАЗ (LADA).
Обновлено в 08:12
Наука
Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
Речь идёт об антихолинергических лекарствах, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, а в некоторых случаях и недержания.
Обновлено в 07:00
Энергетика
Минэнерго и Минфин договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минэнерго и Министерство финансов России согласовали источники компенсации нефтяным компаниям за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год.
Обновлено в 14:11
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Авто
Британец на тракторе установил новый мировой рекорд скорости
В Великобритании слегка модернизированный трактор JCB Fastrac показал скорость в 167 км/ч, что является рекордной для такого типа транспортных средств.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Топ-менеджмент «Аэрофлота» лишился премий после катастрофы SSJ 100
Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на годовом собрании акционеров компании сообщил, что из-за авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) топ-менеджмент "Аэрофлота" не получит премий, передает корреспондент "Ъ".
Обновлено в 06:50
Политика
Переименование Московского проспекта в проспект Бандеры разделило Киев
Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры, а также проспект Ватутина в Романа Шухевича.
Обновлено в 16:13
Происшествия
Подросток едва не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета
В Великобритании подросток чуть не погиб из-за того, что оставил планшет на зарядку на ночь, сообщает Manchester Evening News.
Обновлено в 10:48
Футбол
Мбаппе хочет сыграть на Олимпиаде-2020
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил, что он хочет сыграть за сборную Франции на Олимпийских играх 2020 года.
Обновлено в 16:02
Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
В ЦВО по приказу Путина началась внезапная проверка боеготовности
В войсках Центрального военного округа по приказу президента России Владимира Путина началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
В Костромской области произошёл пожар в детском лагере
Обновлено в 15:58