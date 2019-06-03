Общество
Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукцииРБК 01:39
Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы. Всего с начала года было проведено более 6 тыс. надзорных мероприятий в отношении предприятий, занимающихся производством и оборотом молока.
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Более 19 тонн молока и молочной продукции изъял Роспотребнадзор в январе-марте
Агентство Москвавчера в 23:32
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Ответный матч за право играть в РПЛ закончился победой нижегородцев со счетом 1-0.
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Как сообщил в ходе церемонии главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин, инвестиции в проект оцениваются в размере порядка 3 млрд рублей.
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Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
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Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
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Россия опровергла отзыв военных специалистов из Венесуэлы
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В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
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Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
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Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
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Штормовое предупреждение объявлено по Ростовской области и в Таганрогском заливе из-за сильных дождей и ветра.
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