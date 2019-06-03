Общество

Роспотребнадзор за три месяца изъял более 19 т молочной продукцииРБК 01:39

Роспотребнадзор в первом квартале 2019 года изъял из оборота более 19 т молока и молочной продукции, сообщается на сайте службы. Всего с начала года было проведено более 6 тыс. надзорных мероприятий в отношении предприятий, занимающихся производством и оборотом молока.
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Роспотребнадзор выписал с начала года штрафов за некачественную молочную продукцию на сумму более 30 млн рублей

Эхо Москвы00:47

В России за три месяца изъяли более 19 тонн некачественной молочной продукции

Говорит Москва00:41

Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции

Российская газета00:10

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РИА Новостивчера в 23:58

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ТАССвчера в 23:36

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Агентство Москвавчера в 23:32

В России за три месяца изъяли более 19 тонн молочной продукции

RT на русском00:11
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