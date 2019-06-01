Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонахКомсомольская правда 03:56

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне (с этого года у ведомства есть такое право) и выявили массу нарушений прав потребителей. Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года.

с чего всё началось

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах. Специалисты свердловского управления ведомства провели контрольную закупку в автосалоне в ответ на многочисленные жалобы клиентов.

Политика ВЦИОМ: рейтинг Путина снизился еще на 1,2% Уровень доверия Путину снизился на 1,2% за неделю с 19 мая, когда был зафиксирован прошлый антирекорд и рейтинг политика составил 31,7%.

Происшествия Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае Женщина и трое детей погибли при пожаре в деревянном частном доме в Хабаровском крае, сообщила 2 июня пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

Шоу-бизнес Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.

Футбол На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".

Авто Представлен самый экономичный Jeep Commander В рамках мероприятия был представлен Jeep Commander с экономичной силовой установкой.

Политика В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.

Происшествия При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.

Политика Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.

Шоу-бизнес Андрей Черкасов опубликовал первое фото своей жены Кристины Ослиной Несколько часов назад Андрей Черкасов в Инстаграм опубликовал снимок с Кристиной в белом свадебном платье.

Армия и оружие Мигаловские лётчики отмечают свой профессиональный праздник В субботу, 1 июня, отмечается 88-я годовщина со дня создания в России военно-транспортной авиации.

Происшествия В Ростове застрелили помощника депутата Заксобрания Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость застрелил хозяина квартиры.

Политика В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем 1 апреля с правительственным самолетом Германии произошел очередной инцидент, на этот раз он коснулся министра иностраных дел Хайко Мааса.

Игры Восстановление старого Nintendo Game Boy записали на ASMR-видео Канал Odd Tinkering опубликовал видео, на котором блогер реставрирует Nintendo Game Boy 1989 года выпуска.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sun.

Политика Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Общество В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».

Футбол Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.

Авто Какие новые модели автомобилей появятся в России летом Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.