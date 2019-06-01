Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонахКомсомольская правда 03:56
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах. Специалисты свердловского управления ведомства провели контрольную закупку в автосалоне в ответ на многочисленные жалобы клиентов.
Читать в источнике
Оценить83
с чего всё началось
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне (с этого года у ведомства есть такое право) и выявили массу нарушений прав потребителей. Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года.Российская газетавчера в 22:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В Роспотребнадзоре рассказали, как в свердловских автосалонах обманывают покупателей
Областная газетавчера в 10:38
В Роспотребнадзоре рассказали, как их сотрудников обманывали в «серых» автосалонах Екатеринбурга
Екатеринбург Онлайнвчера в 10:00
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 20:57, Ашберн
Политика
ВЦИОМ: рейтинг Путина снизился еще на 1,2%
Уровень доверия Путину снизился на 1,2% за неделю с 19 мая, когда был зафиксирован прошлый антирекорд и рейтинг политика составил 31,7%.
Обновлено вчера в 07:05
Происшествия
Женщина и трое детей погибли при пожаре на даче в Хабаровском крае
Женщина и трое детей погибли при пожаре в деревянном частном доме в Хабаровском крае, сообщила 2 июня пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Обновлено в 20:39
Происшествия
Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании
Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.
Обновлено в 18:35
Шоу-бизнес
Дочь Алсу отдала выигранный миллион рублей на благотворительность
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, набрав 56,5% голосов.
Обновлено в 20:45
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Авто
Представлен самый экономичный Jeep Commander
В рамках мероприятия был представлен Jeep Commander с экономичной силовой установкой.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при взрыве в Дзержинске
Обновлено в 10:06
Политика
В Раде оценили перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе
Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич оценил перспективы мирного завершения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 16:19
Кино
Умер известный американский гангстер Фрэнк Лукас
Обновлено в 04:58
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
При столкновении поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек
При столкновении пассажирского поезда с грузовиком в Адыгее пострадали 15 человек.
Обновлено в 14:32
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Наука
Дно океанов может перерабатываться в алмазы
Обновлено вчера в 12:05
Шоу-бизнес
Андрей Черкасов опубликовал первое фото своей жены Кристины Ослиной
Несколько часов назад Андрей Черкасов в Инстаграм опубликовал снимок с Кристиной в белом свадебном платье.
Обновлено в 14:50
Наука
Ученые нашли молекулу, которая усиливает иммунитет против рака
В организме медиками обнаружена молекула, усиливающая иммунитет против рака.
Обновлено вчера в 15:34
Армия и оружие
Мигаловские лётчики отмечают свой профессиональный праздник
В субботу, 1 июня, отмечается 88-я годовщина со дня создания в России военно-транспортной авиации.
Обновлено в 14:00
Происшествия
В Ростове застрелили помощника депутата Заксобрания
Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого гость застрелил хозяина квартиры.
Обновлено в 09:31
Политика
В Германии допустили, что поломка самолетов Меркель была саботажем
1 апреля с правительственным самолетом Германии произошел очередной инцидент, на этот раз он коснулся министра иностраных дел Хайко Мааса.
Обновлено в 15:18
Игры
Восстановление старого Nintendo Game Boy записали на ASMR-видео
Канал Odd Tinkering опубликовал видео, на котором блогер реставрирует Nintendo Game Boy 1989 года выпуска.
Обновлено в 11:12
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sun.
Обновлено в 19:40
Политика
Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу
Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Пять человек пострадали при землетрясении в Албании
Обновлено в 06:51
Происшествия
Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео
В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
Обновлено в 15:44
Общество
В Москве на вокзале обнаружили бомжующую шведскую писательницу
В Москве у Киевского вокзала под деревом живет гражданка Швеции Мия Йохансон. Об этом 1 июня сообщил телеканал «360».
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Гол Комличенко вывел «Младу Болеслав» в Лигу Европы
Игра завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в матче на 12-й минуте забил российский нападающий Николай Комличенко.
Обновлено в 12:22
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова удивила подписчиков новым пляжным аксессуаром
Подписчики высоко оценили этот элемент пляжного гардероба.
Обновлено в 10:23
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56