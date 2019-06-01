Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонахКомсомольская правда вчера в 03:56

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах. Специалисты свердловского управления ведомства провели контрольную закупку в автосалоне в ответ на многочисленные жалобы клиентов.
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Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне (с этого года у ведомства есть такое право) и выявили массу нарушений прав потребителей. Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года.
Российская газета31 мая в 22:00

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Раскрыта схема обмана россиян в автосалонах

URA.Ruвчера в 06:48

В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах

Известия31 мая в 23:15

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

Российская газета31 мая в 22:00

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В Роспотребнадзоре рассказали, как их сотрудников обманывали в «серых» автосалонах Екатеринбурга

Екатеринбург Онлайн31 мая в 10:00

Стало известно, как екатеринбуржцев обманывают в автосалонах

Екатеринбург-ТВ31 мая в 09:23

В Екатеринбурге Роспотребнадзор обратился в полицию из-за обмана клиентов в автосалонах

Znak.com31 мая в 08:25
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Происшествия

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Происшествия

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Обновлено в 00:42
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Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Сирии

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В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
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Компания Foxconn на чьих линиях собирается различная техника крупных брендов, приостановила производство смартфонов бренда Huawei.
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