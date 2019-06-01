Происшествия

Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонахКомсомольская правда вчера в 03:56

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах. Специалисты свердловского управления ведомства провели контрольную закупку в автосалоне в ответ на многочисленные жалобы клиентов.
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Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне (с этого года у ведомства есть такое право) и выявили массу нарушений прав потребителей. Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года.
Российская газета31 мая в 22:00

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Раскрыта схема обмана россиян в автосалонах

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В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах

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В Екатеринбурге Роспотребнадзор обратился в полицию из-за обмана клиентов в автосалонах

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Екатеринбург Онлайн31 мая в 10:00

Стало известно, как екатеринбуржцев обманывают в автосалонах

Екатеринбург-ТВ31 мая в 09:23

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

Российская газета31 мая в 22:00
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Происшествия

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Обновлено вчера в 10:38
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Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

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