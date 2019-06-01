Происшествия
Роспотребнадзор выявил схему обмана в автосалонахКомсомольская правда 03:56
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах. Специалисты свердловского управления ведомства провели контрольную закупку в автосалоне в ответ на многочисленные жалобы клиентов.
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с чего всё началось
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне (с этого года у ведомства есть такое право) и выявили массу нарушений прав потребителей. Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года.Российская газетавчера в 22:00
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