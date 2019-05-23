Общество

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 годуРИА Новости 20:30

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Роспотребнадзор сообщил о росте доли овощей с нитратами

Вечерняя Москва20:57

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году

РИА Новости20:30

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году

ПРАЙМ20:29
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Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
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Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
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Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин

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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и нескольких других высокопоставленных чиновников "Принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований", – сообщила пресс-служба ведомства в соцсетях, передает ТАСС.
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Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель

Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
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Как отмечает газета, в результате сделки бразильская компания получит 76% акций, а остальная часть останется у акционеров Avon.
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Пятеро детей ранены при взрыве газового баллона в Свердловской области

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Донецкий «Шахтер» сыграл вничью с киевским «Динамо»

Футболисты донецкого "Шахтера" сыграли вничью с киевским "Динамо" в матче чемпионата Украины.
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Армия и оружие

МИД РФ заявил, что США обвинили Россию в ударах по объектам в Идлибе

Ранее газета The Washington Post опубликовала материал, в котором российских и сирийских военных обвиняют в «нанесении ударов» по больницам и объектам гражданской инфраструктуры в провинции Идиб.
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Политика

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Обновлено в 13:58
Армия и оружие

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
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Названа цена нового российского электромобиля Zetta

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Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло

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Персонажей «Игры престолов» изобразили в стиле «Союзмультфильма»

Художник назвал эту серию работ "Игра мультфильмов".
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Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
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США призвали Россию противодействовать Ирану

Как считает американский дипломат, Россия должна присоединиться к усилиям США по противодействию Ирану.
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Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
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