Общество

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 годуРИА Новости 20:30

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Роспотребнадзор сообщил о росте доли овощей с нитратами

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Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году

РИА Новости20:30

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году

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