Общество
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 годуРИА Новости 20:30
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
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Политика
Корпорация Panasonic приостановила сотрудничество с Huawei
Руководство японской корпорации Panasonic приняло решение об остановке всех торговых операций с китайской компанией Huawei.
Обновлено в 22:31
Культура
Бэнкси без приглашения поучаствовал в Венецианской биеннале
Обновлено в 19:23
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Авто
В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross
В июне 2019 года на российском авторынке появится новый кросс-универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 13:39
Общество
ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Американские военные покрасили свой истребитель F-16 под Су-57
Американский истребитель F-16C перекрасили в «цифровой» камуфляж российского истребителя Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 21:12
Финансы
Банки отдали на усмотрение работодателей
В марте правительство внесло в Госдуму законопроект, вводящий штрафы для работодателей за воспрепятствование выбора зарплатного банка.
Обновлено в 18:09
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено в 20:14
Шоу-бизнес
Анжелика Варум и Леонид Агутин отмечают в Венеции 20-летие свадьбы
Анжелика Варум и Леонид Агутин повторили свадебное путешествие в Венецию 20 лет спустя.
Обновлено в 09:07
Политика
Эксперт: США едва ли введут санкции против проекта «Северный поток - 2»
Американские власти едва ли пойдут на применение односторонних санкций в отношении участников проекта "Северный поток - 2". Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС американский внешнеполитический аналитик, основатель и руководитель международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.
Обновлено в 21:38
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Футбол
Тер Штеген не поможет «Барселоне» в финале Кубка Испании с «Валенсией»
Основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не сыграет в финале Кубка Испании. Каталонцы 25 мая встретятся с «Валенсией».
Обновлено в 16:40
Армия и оружие
Киев сообщил о задержании восьми украинских военнослужащих в ДНР
В штабе Операции объединенных сил ВСУ сообщили о задержании восьми украинских военнослужащих неподалеку от Донецка, следует из сообщения, опубликованного в Facebook командования операцией.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
У Антона Гусева из «Дома-2» объявился внебрачный сын
Обновлено в 21:33
Хоккей
Капризов назвал бредом информацию СМИ об отношениях с Загитовой
Нападающий сборной России по хоккею и московского ЦСКА Кирилл Капризов опроверг информацию СМИ, согласно которого он состоит в отношениях с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Обновлено в 17:07
Общество
Участник протестов в Екатеринбурге пожаловался в Европейский суд
Участник несанкционированных акций из-за строительства храма Святой Екатерины около драматического театра Даниил Пугин, задержанный 14 мая, пожаловался в Европейский суд по правам человека на свой арест.
Обновлено в 22:58
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
В Мексике девять человек погибли в столкновении банд
Столкновение двух противоборствующих преступных группировок в Мексике закончилось гибелью девяти и ранением четырех человек, сообщила в среду генеральная прокуратура штата Мичоакан.
Обновлено в 21:21
Общество
В США разрешили пускать умерших людей на удобрения
Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Занимающаяся изготовлением сувенирной продукции американская компания Bradford Exchange выпустила монету к 75-летию окончания Второй мировой войны со странами-союзниками.
Обновлено в 21:10
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Гаджеты
Россияне начали распродавать смартфоны Huawei
Предложений о продаже смартфонов китайского производителя стало больше на 11%, тогда как поиск продукции Huawei снизился на 7%, рассказал представитель сайта с объявлениями «Юла».
Обновлено в 09:11
Кино
Появились фото со съемок новых «Звездных войн»
В сети появились фотографии со съемок новой части "Звездных войн".
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
Китайские эксперты оценили российские системы РЭБ
Китайское издание Sohu отметило, что во время парада Победы Россия не стала демонстрировать свои системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
После развода Брэд Питт и Анджелина Джоли прекратили ссоры
Брэд Питт и Анджелина Джоли после окончания бракоразводного процесса решили прекратить ссоры и сосредоточили свое внимание на воспитании детей.
Обновлено в 04:05