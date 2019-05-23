В России выросла доля овощей с нитратами в 2018 годуКоммерсантъ вчера в 22:43

Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

В России выросла доля овощей с нитратами в 2018 году

Происшествия Банкиры из дела офицеров ФСБ оказались связаны с офшором «Дарт Вейдер» Оба банкира связаны с кипрским офшором «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprices Limited), которому, как ранее выяснил РБК, отошли активы, по версии следствия, отобранные экс-сотрудниками ФСБ у Гляделкина.

Общество На Москву надвигается резкое похолодание На смену июльской жаре в столичный регион уже с четверга начнут проникать прохладные воздушные массы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Происшествия Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.

Происшествия В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.

Политика Panasonic приостановил сотрудничество с Huawei Японская компания Panasonic прекращает всяческие операции с китайской компанией Huawei.

Хоккей Россия сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею Все четвертьфинальные матчи пройдут завтра, 23 мая. Начало нашей встречи — в 17:15.

Общество Пермская гимназия завысила проходной балл для девочек В пермской гимназии № 4 установили разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.

Политика НАТО потребовало от России покинуть Крым Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.

Экономика «Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.

Экономика Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России Об общей безработице Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается, сообщил Топилин.

Политика SpaceX подала иск против ВВС США Компания SpaceX подала иск к ВВС США с требованием возобновить конкурс на разработку аналога российского ракетного двигателя РД-180, сообщило информационное агентство Reuters.

Гаджеты У Huawei готова замена для Windows и Android В результате к бойкоту Huawei присоединились Intel, Qualcomm, Google, Microsoft и другие технологические гиганты.И если в случае с Intel или Qualcomm у Huawei особых проблем не возникло, так как компания выпускает собственные процессоры, то по части программного обеспечения от Google и Microsoft тут же появились вопросы.

Экономика Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе» На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.

Общество Почти половина россиян выступили за равные права для геев За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Здоровье Онколог рассказал, как правильно загорать Врач-онколог московской городской клинической больницы № 40 Андрей Розин рассказал, как следует загорать, чтобы избежать опасности возникновения меланомы.

Общество Екатеринбургская епархия раскритиковала опрос о храме на месте сквера Екатеринбургская епархия отреагировала на результаты опроса ВЦИОМ по поводу строительства храма Св. Екатерины, согласно которым большинство жителей Екатеринбурга, то есть около 74%, выступили против его возведения на месте сквера.

Футбол Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.

Общество Приморских тигров Павлика и Елену выпустили в амурской тайге Специалисты выпустили на волю приморских тигров Павлика и Елену в Архаринском районе Амурской области, дистанционно открыв временный вольер с хищниками, сообщает управление по охране объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

Происшествия В Италии разбился автобус с российскими туристами По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.

Шоу-бизнес Ирину Шейк и Брэдли Купера заметили вместе после слухов о расставании Челябинскую супермодель Ирину Шейк увидели на прогулке вместе с голливудским актером Брэдли Купером. Ранее сообщалось об их расставании.

Происшествия Родителей сломавшего девочке нос мальчика отдали под суд в Кузбассе В ноябре 2018 года в пгт Яшкино мальчик ударил девочку в лицо, причинив ей закрытый перелом носа.

Экономика Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.

Политика МИД КНР: Китай не приемлет неравноправного торгового соглашения с США Пекин считает неприемлемым заключения сделки с Вашингтоном по торговым вопросам, если она будет предложена на неравноправных условиях.

Шоу-бизнес Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука Толмацкая призналась, что сменила замки в квартире после того, как Юлия вместе с сыном съехали.