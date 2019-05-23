Общество
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 годуРИА Новости вчера в 20:30
"По результатам ежегодного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции в 2017 году количество неудовлетворительных проб плодоовощной продукции по содержанию нитратов составило 2,2%, в 2018 году – 4%. Наблюдается тенденция к увеличению нестандартных результатов", - говорится в сообщении.
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Общество
Теплая погода с грозами ожидается в четверг в Московском регионе
Облачно с прояснениями, дождь и местами грозы ожидаются в Московском регионе в четверг, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников
Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Наука
Создан самый громкий звук под водой
Обновлено 21 мая в 00:30
Политика
Порошенко считает уголовное дело против него попыткой оправдать Россию
Заведение уголовного дела против Петра Порошенко по инциденту в Керченском проливе — попытка снять ответственность с России, 22 мая заявил экс-президент Украины, передает телеканал «112 Украина».
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено 21 мая в 15:51
Музыка
Лазарев оценил выступления лидеров Евровидения
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
В России на развитие квантовых технологий направят 43 млрд рублей
Российский квантовый центр (РКЦ) и НИТУ МИСиС совместно с экспертами разработали проект "дорожной карты" развития квантовых технологий.
Обновлено в 00:20
Политика
Panasonic решила приостановить сотрудничество с Huawei
Японский производитель электроники и бытовой техники Panasonic решил приостановить поставки некоторых компонентов в китайскую компанию Huawei, сообщает Nikkei Asia Review в четверг, 23 мая.
Обновлено в 00:08
Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Обновлено вчера в 22:45
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Обновлено 21 мая в 16:47
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признаёт и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить его поддержку боевиков на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе.
Обновлено вчера в 20:14
Экономика
Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию
Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей
Капризов ответил на вопрос про отношения с Загитовой
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Американская компания Bradford Exchange отчеканила монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Болтон призвал бороться с Россией за лидерство в Арктике
Соединенным Штатам необходимо завоевать лидерство в Арктике и «бросить вызов» России за влияние в регионе, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе своего выступления перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне (штат Коннектикут).
Обновлено вчера в 22:13
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено 21 мая в 15:42
Армия и оружие
Около 40 танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение в Приамурье
Около 40 танков Т-80 поступило в мотострелковое соединение Восточного военного округа (ВВО), дислоцированное в Амурской области.
Обновлено вчера в 22:11
Здоровье
Диетологи дали рекомендации по меню выпускникам на последний звонок
В свою очередь врач-диетолог, доцент кафедры питания и нутрициологии Российско-медицинской академии последипломного образования Елена Чедия подчеркнула, что выпускникам не стоит налегать на колбасные изделия, так как они вызывают сильную жажду.
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
Дзюба поздравил «Арсенал» с выходом в Лигу Европы
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Центробанк готовит иски о возмещении убытков к собственникам ряда НПФ
Банк России ведет юридическую работу для подачи исков к собственникам и менеджменту ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с требованием о возмещении убытков, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено вчера в 18:28
Энергетика
Компании планируют снизить добычу нефти в Мексике с 2027 года
Ассоциация углеводородных компаний Мексики (Amexhi) предупреждает о снижении добычи нефти частными компаниями страны с 2027 года в случае, если власти не проведут дополнительные торги по участкам, сообщила организация.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
Британцы сняли ток-шоу с 3D-Путиным
Обновлено вчера в 13:10
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено вчера в 01:19
Армия и оружие
Потерявшиеся украинские военные попали в плен в ДНР
Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) из состава операции Объединенных сил (ООС) были задержаны на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 06:35
Авто
В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено вчера в 02:17
Футбол
Василий Кикнадзе резко высказался в адрес критиков Станислава Сухины
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе отреагировал на критику в адрес начальника команды Станислава Сухины со стороны бывшего арбитра Сергея Хусаинова.
Обновлено вчера в 17:05
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Наука
Резкие колебания веса тела у пожилых людей предвещают риск деменции
Учеными из республики Корея было установлено, что в пожилом возрасте человека резкое изменение веса (более десяти процентов индекса массы тела) увеличивает риск развития серьезного заболевания - деменции, при том аж на двадцать процентов.
Обновлено вчера в 14:48