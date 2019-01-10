с чего всё началось

Новая редакция СанПиНа по детскому питанию предусматривает пункт, в соответствии с которым не допускается использовать для организации питания детей в образовательных организациях принесенные из дома продукты и блюда, при этом право родителей давать ребенку дополнительную еду или полностью заменять рацион сохраняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Общество Общество В России яйца начали продавать девятками

Общество Общество Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет в Роскомнадзор.

Происшествия Происшествия Полиция выдала ордер на забор ДНК Криштиану Роналду Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на получение ДНК 33-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, сообщает The Wall Street Journal.

Происшествия Происшествия Суд во Франции признал Павленского виновным в поджоге банка Суд признал российского художника-акциониста Петра Павленского виновным в поджоге здания Банка Франции на площади Бастилии в Париже и приговорил его к трем годам тюрьмы, два из которых - условно.

Происшествия Происшествия В Нижнем Новгороде произошел сильный пожар в производственном здании В Нижнем Новгороде, в поселке Березовая Пойма, загорелось производственное здание. Пожар произошел по адресу: улица Механизаторов, 3.

Космос Космос Ученые нашли источник сигналов из космоса

Политика Политика Германия выступила против санкций в отношении «Северного потока – 2» 12 декабря американский конгресс проголосовал за введение санкций против «Северного потока – 2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что давление США на участников проекта не изменило хода строительства и поставки газа по «Северному потоку – 2» начнутся, как запланировано, 1 января 2020 года.

Политика Политика Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Политика Политика Глава МИД Эквадора предложил Ассанжу сдаться британским властям Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может либо оставаться в эквадорском посольстве в Великобритании, либо сдаться британским властям, заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.

Политика Политика В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Политика Политика В Минфине США подтвердили намерение снять санкции с РУСАЛа Глава Минфина США Стивен Мнучин после встречи с американскими конгрессменами подтвердил намерение снять санкции с РУСАЛа, En+ и «Евросибэнерго».

Политика Политика Помпео приветствовал автокефалию новой украинской церкви Государственный секретарь США Майкл Помпео приветствовал предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии новой церкви Украины (Православная церковь Украины, ПЦУ).

Происшествия Происшествия В Карибском море тысячи людей застряли на лайнере из-за вируса

Политика Политика Трамп отменил поездку в Давос из-за демократов Президент США Дональд Трамп в своем твиттере заявил, что отменяет свою поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум (ВЭФ) из-за разногласий с демократами в вопросе финансирования строительства стены на американо-мексиканской границе.

Космос Космос На всех этапах сборки «Союзов» могут ввести видеонаблюдение РКК "Энергия" внедрила технологию видеонаблюдения на всех этапах сборки космических кораблей "Союз" — после того как в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" было обнаружено отверстие от сверла.

Армия и оружие Армия и оружие Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".

Общество Общество Продукты с заменителями молочных жиров начнут маркировать «открыто» Производители молокосодержащей продукции с добавлением растительных жиров будут "открыто" маркировать упаковки с 11 января, сообщается на сайте Роскачества.

Политика Политика Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.

Происшествия Происшествия Движение в Тушинском тоннеле в Москве восстановлено после затопления Движение транспорта по Тушинскогому тоннелю в Москве, где произошёл провал грунта, полностью восстановлено.

Экономика Экономика В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.

Космос Космос Китай успешно вывел на орбиту телекоммуникационный спутник Zhongxin 2D

Общество Общество Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

Экономика Экономика Lufthansa впервые за 14 лет стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK).

Происшествия Происшествия Пассажирский поезд и грузовик столкнулись в Словакии Пассажирский поезд и грузовой автомобиль столкнулись в районе города Чадца в Словакии.

Происшествия Происшествия В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.

Общество Общество Павленский посвятил поджог Банка Франции маркизу де Саду

Политика Политика Украина готовится разорвать около 40 договоров с Россией Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что украинские власти намерены разорвать около 40 договоров, которые были заключены с Россией.

Происшествия Происшествия На Украине пять человек пострадали при вспышке метана на шахте

Экономика Экономика Медведчук заявил о падении зарплат на Украине ниже уровня 2013 года Медведчук указал, что средний размер заработной платы на Украине в 2018 году в долларовом эквиваленте составил порядка $320, в то время как минимальная зарплата практически дошла до $152, приблизившись к докризисному уровню 2013 года.