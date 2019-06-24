Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского винаВедомости 05:07

Роспотребнадзор выполняет свои функции — проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции во многих странах на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией.

Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства. Качество грузинской продукции в динамике ухудшается, отметили в Роспотребнадзоре.

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