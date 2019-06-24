Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголяКоммерсантъ 05:03
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции. В сообщении на сайте ведомства говорится, что регулярный контроль грузинского алкоголя «в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции».
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