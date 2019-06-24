Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголяКоммерсантъ 05:03
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции. В сообщении на сайте ведомства говорится, что регулярный контроль грузинского алкоголя «в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции».
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Политика
В ПАСЕ проголосовали против обсуждения взносов России в Совет Европы
В Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Экономика
ООН оценила демографические перспективы России пессимистичнее Росстата
Даже в среднем варианте прогноза ООН численность населения России снижается к середине 2035 года на 4,8 миллиона человек — до 141,1 миллиона жителей.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
В Госдуму внесли проект поправок к статье УК о преступном сообществе
В Госдуму внесли законопроект о корректировке 210 статьи УК "Организация преступного сообщества", следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
Расходы британского Минобороны на очистку Солсбери составили $23 млн
Оборонному ведомству Великобритании пришлось потратить восемнадцать миллионов фунтов стерлингов на очистку города Солсбери от боевого отравляющего вещества, которым пытались ликвидировать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.
Обновлено в 07:08
Политика
В Кремле рассказали, когда снимут ограничения в отношении Грузии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ограничения, введенные в отношении Грузии и ситуацию в Тбилиси.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено вчера в 10:03
Армия и оружие
Украинский спецназ обзавелся сертификатом НАТО
Бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) впервые в истории прошли сертификацию как подразделение Сил быстрого реагирования НАТО (NATO Response Force, NRF), сообщает Украинский милитаристский портал в понедельник, 24 июня.
Обновлено в 06:36
Шоу-бизнес
Врачи из США помогли Юлии Началовой
Пресс-секретарь заявила, что в тот период времени Началова находилась в США и ее обеспокоила внезапно возникшая шишка на руке.
Обновлено в 06:42
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Происшествия
Брошенного младенца обнаружили в подъезде жилого дома в Тайшете
Брошенного младенца 2 — 3 месяцев обнаружили в подъезде жилого дома в Тайшете.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика
В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Общество
В России снизят отчетную нагрузку для школьных учителей
В Трудовой кодекс внесут поправки о сокращении числа отчетов учителей, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
Обновлено в 05:20
Игры
Le Monde: Diablo 4 показали работникам Blizzard
Французское издание Le Monde сообщает, что Blizzard провела закрытую презентацию Diablo 4. В статье, которая фокусируется на сокращениях в Activision Blizzard, журналисты сообщили, что компания показала сотрудникам компании новую часть серии Diablo.
Обновлено в 06:59
Авто
В Сети опубликовали фото нового военного внедорожника ГАЗ «Тигр Next»
Уже завтра, 25 июня, на международной военно-промышленной выставке форума «Армия-2019» в подмосковной Кубинке будет представлен внедорожник «Тигр Next» второго поколения.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Lexus депутата Госдумы сбил мотоциклиста
В Москве депутат Госдумы и заслуженный врач Николай Герасименко на Lexus сбил мотоциклиста, сообщает Telegram-канал 112.
Обновлено в 06:30
Экономика
На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб
Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Путин продлил продэмбарго до конца 2020 года
Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введённого в ответ на антироссийские санкции.
Обновлено в 07:21
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Огонь устранили, после чего в квартире нашли тела 37-летней россиянки и ее детей двух и трет лет.
Обновлено в 03:08
Политика
ЦИК Украины не разрешил партии Саакашвили участвовать в выборах в Раду
Комиссия посчитала, что партия Саакашвили не могла обсуждать свое участие в выборах на заседании партийного совета 8 мая, так как они были назначены президентским указом только 21 мая.
Обновлено в 03:36
Политика
Президент уволил трех губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей - Игоря Гуднича, Алексея Муляренко и Александра Вельбовца.
Обновлено в 07:18
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Общество
Синоптики прогнозируют продолжительное похолодание в России
В центральной части страны уже с понедельника начнет опускаться температура воздуха Прохладный и влажный атлантический воздух вытесняет жаркий сухой антициклон на восток, в связи с этим в России ожидается похолодание.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Общество
Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе
На следующей неделе жара в столичном регионе сменится по-осеннему прохладной и дождливой погодой.
Обновлено вчера в 06:14
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52