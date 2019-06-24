Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголемРИА Новости 05:20

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что причиной стало ухудшение качества продукции. С 2014 по 2018 год количество алкоголя, не соответствующего требованиям, возросло в 2,9 раза, составив 203 тысячи литров в прошлом году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

РИА Новости05:20

Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского вина

Ведомости05:07

Роспотребнадзор: С 2014 года объем некачественного алкоголя из Грузии вырос в три раза

Росбалт04:26

За алкоголем из Грузии усилят контроль

Газета.Ru04:36

Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинскими винами

РБК04:33

Роспотребнадзор усилит контроль за алкоголем из Грузии из-за проблем с качеством

Интерфакс04:29

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии

ТАСС04:56
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:00, Вашингтон
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

В город под Екатеринбургом отправили ОМОН после убийства в драке

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Забайкалье мужчина убил пасынка из-за отказа учиться читать

В Следственном комитете России сообщили, что житель Забайкальского края убил малолетнего пасынка после отказа ребенка учиться читать.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым

Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц

Обновлено в 03:51
Общество

Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Кино

Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»

Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Космос

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

НАСА объясняет данный шаг тем, что в ходе испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing могут возникнуть проблемы, которые в результате приведут к отсутствию на МКС астронавта США, необходимого для поддержания работоспособности американского сегмента станции.
Обновлено вчера в 20:02
Экономика

В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части

Обновлено в 03:28
Общество

В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля

В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

Сборная Аргентины, победив Катар, пробилась в плей-офф Кубка Америки

Сегодня, 23 июня, футболисты сборной Аргентины нанесли поражение команде Катара в 3-м туре группового этапа Кубка Америки.
Обновлено вчера в 16:54
Экономика

В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова

Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 05:04
Здоровье

Уполномоченный по правам человека навестил Гульнару Каримову в колонии

Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине

Обновлено в 04:06
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона

Обновлено в 02:44
Финансы

Bank of America: Трамп может девальвировать доллар

Эксперты Bank of America считают, что Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время.
Обновлено в 04:04
Политика

В ПАСЕ ответили на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею

Глава одной из политических групп Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс прокомментировал просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею.
Обновлено в 04:40
Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено вчера в 07:27
Армия и оружие

На «Армии-2019» впервые покажут экспериментальное оружие 1960-1980-х годов

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в ходе форума "Армия-2019" представит экспозицию своих экспериментальных разработок в сфере стрелкового оружия, ранее не демонстрировавшихся широкой публике, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 04:51
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.
Обновлено в 04:12
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено 22 июня в 10:28
Политика

Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации

Обновлено в 04:31
Общество

Праздник «Алые паруса» в Петербурге увидели более 1,4 млн человек

Количество зрителей праздника петербургских выпускников «Алые паруса», который состоялся в ночь на 24 июня 2019 года, превысило 1,4 млн человек.
Обновлено в 02:08
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное