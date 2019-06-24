Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголемРИА Новости 05:20
Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства. Уточняется, что причиной стало ухудшение качества продукции. С 2014 по 2018 год количество алкоголя, не соответствующего требованиям, возросло в 2,9 раза, составив 203 тысячи литров в прошлом году.
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Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
В Забайкалье мужчина убил пасынка из-за отказа учиться читать
В Следственном комитете России сообщили, что житель Забайкальского края убил малолетнего пасынка после отказа ребенка учиться читать.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым
Актриса впервые рассказала о разводе с Кириллом Плетневым. Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе были официально женаты 1 год.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц
Обновлено в 03:51
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Космос
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА
НАСА объясняет данный шаг тем, что в ходе испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing могут возникнуть проблемы, которые в результате приведут к отсутствию на МКС астронавта США, необходимого для поддержания работоспособности американского сегмента станции.
Обновлено вчера в 20:02
Экономика
В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых
В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
В Госдуму внесли законопроект, призывающий отменить штрафы за тонировку стекол машин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
Сборная Аргентины, победив Катар, пробилась в плей-офф Кубка Америки
Сегодня, 23 июня, футболисты сборной Аргентины нанесли поражение команде Катара в 3-м туре группового этапа Кубка Америки.
Обновлено вчера в 16:54
Экономика
В Черногории арестовали активы сына Тельмана Исмаилова
Суд в Черногории арестовал активы Алекпера Исмаилова — сына бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 05:04
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Происшествия
В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель
В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине
Обновлено в 04:06
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Финансы
Bank of America: Трамп может девальвировать доллар
Эксперты Bank of America считают, что Дональд Трамп может принять решение о девальвации доллара уже в ближайшее время.
Обновлено в 04:04
Политика
В ПАСЕ ответили на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
Глава одной из политических групп Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс прокомментировал просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею.
Обновлено в 04:40
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено вчера в 07:27
Армия и оружие
На «Армии-2019» впервые покажут экспериментальное оружие 1960-1980-х годов
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в ходе форума "Армия-2019" представит экспозицию своих экспериментальных разработок в сфере стрелкового оружия, ранее не демонстрировавшихся широкой публике, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
Обновлено в 04:51
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.
Обновлено в 04:12
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено 22 июня в 10:28
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 04:31
Общество
Праздник «Алые паруса» в Петербурге увидели более 1,4 млн человек
Количество зрителей праздника петербургских выпускников «Алые паруса», который состоялся в ночь на 24 июня 2019 года, превысило 1,4 млн человек.
Обновлено в 02:08