Финансы

Роспотребнадзор указал на опасные параметры банковских кредитовГарант вчера в 04:03

Второй опасный параметр усматривается в видах процентных ставок. Речь идет о плавающих ставках, привязанных к меняющейся ставке кредитов, по которой банки кредитуют друг друга.
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