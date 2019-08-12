Финансы
Роспотребнадзор указал на опасные параметры банковских кредитовГарант вчера в 04:03
Второй опасный параметр усматривается в видах процентных ставок. Речь идет о плавающих ставках, привязанных к меняющейся ставке кредитов, по которой банки кредитуют друг друга.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:22, Вашингтон
Политика
Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому
Двенадцатого марта Пятый апелляционный административный суд (Одесса, Украина) рассмотрел и отклонил жалобу "Волжского пароходства" - владельца удерживаемого на Украине танкера "Механик Погодин" - на решение Херсонского окружного административного суда Украины.
Обновлено в 04:43
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Финансы
Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%
Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
Пострадавшей на митинге москвичке грозят обязательные работы
Участница несогласованного митинга в Москве Дарья Сосновская, получившая травмы при задержании, может быть наказана штрафом или обязательными работами.
Обновлено в 03:45
Происшествия
На Шри-Ланке спасли тонущих в океане россиян
Обновлено в 03:24
Космос
В Китае запустили первую многоразовую ракету
10 августа китайская компания LinkSpace завершила третий этап испытаний ракеты многоразового использования.
Обновлено 11 августа в 18:10
Общество
К Японии приближается тайфун «Кроса»
Японские метеорологи предупредили о приближении тайфуна "Кроса" к юго-западному побережью Японии, об опасности высоких волн на море, сильных ветрах и проливных дождях, которые могут привести к оползням.
Обновлено в 04:35
Общество
Профсоюзы России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) направила в Минтруд предложения по переходу на четырехдневную рабочую неделю, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 02:47
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вареной колбасы
Роскачество дало советы по выбору качественной и натуральной колбасы, изготовленной по ГОСТу. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Разведка США считает, что под Северодвинском взорвался «Буревестник»
Разведывательные службы США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связан с неудачными испытаниями крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник».
Обновлено вчера в 15:21
Авто
На Крымском мосту зафиксирован новый рекорд трафика
«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки», — приводит РИА Новости сообщение инфоцентра «Крымский мост».
Обновлено в 03:35
Происшествия
При восхождении на Эльбрус сорвались два альпиниста
Во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста, оба получили тяжелые травмы.
Обновлено в 03:02
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов»
Только что на «Ростов Арене» завершился матч пятого тура Российской премьер-лиги. «Ростов» со счетом 1:0 обыграл самарский клуб.
Обновлено вчера в 15:06
Общество
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Политика
Адвокат Вышинского сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру Украины
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитного вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Сиднее задержали напавшего на прохожих с ножом мужчину
Обновлено в 04:48
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика
Суд начал банкротство бывшей компании Ананьевых «Техносерв»
Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства в отношении одной из крупнейших российских IT-компаний «Техносерв АС».
Обновлено в 04:40
Культура
Сотрудники Доренко ушли с радио и основали новый проект
Работавшие под руководством Сергея Дорекно на радиостанции «Говорит Москва» журналисты объявили о создании нового проекта, сообщается в Telegram-канале «Подъем».
Обновлено в 03:28
Общество
На Урале казаки планируют создать зоополицию
В Екатеринбурге «Уральское казачество» создает зоополицию.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Погибшего при пожаре в «Холдоми» мальчика наградили орденом Мужества
Алексей Мартыненко, пытавшийся спасти детей при пожаре на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, посмертно награжден орденом Мужества.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
Алдонин хочет отсудить 47 миллионов рублей у МВД
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Сумма штрафов Любови Соболь достигла 930 000 рублей
Соболь назначают штрафы, поскольку у нее есть малолетний ребенок.
Обновлено в 03:50
Общество
Скандальную судью Хахалеву отстранили от ведения процессов
Краснодарская судья Хахалева оказалась в центре вниманияСМИ в начале лета 2017 года.
Обновлено в 04:03
Политика
Журналист Шевченко взял назад свои слова о Кадырове
Журналист Максим Шевченко признал, что допустил резкость в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова в дискуссии о личности имама Шамиля.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Зеленский разрешил давать гражданство подвергшимся политпреследованиям россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении круга лиц, которые имеют право на гражданство Украины.
Обновлено в 05:17