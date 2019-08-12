Финансы
Роспотребнадзор указал на опасные параметры банковских кредитовГарант вчера в 04:03
Второй опасный параметр усматривается в видах процентных ставок. Речь идет о плавающих ставках, привязанных к меняющейся ставке кредитов, по которой банки кредитуют друг друга.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:47, Вашингтон
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Футбол
«Спартак» предложил 10 млн евро за форварда «Галатасарая»
Форвард "Галатасарая" Мбайе Дианье находится в сфере интересов московского "Спартака", информирует Fanatik.
Обновлено в 03:10
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу
«Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.
Обновлено в 03:02
Космос
Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз»
«Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.
Обновлено 11 августа в 12:57
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Девушка подала в СК заявление на избившего ее полицейского
Обновлено вчера в 08:45
Общество
Протестующие вернулись в аэропорт Гонконга
В понедельник днем аэропорт перестал работать после того, как залы вылетов и прилетов оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции.
Обновлено в 03:10
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 02:25
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.
Обновлено вчера в 17:49
Происшествия
Взрыв газа случился в жилом доме в Москве
В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 10:59
Технологии
Онлайн-школа Skyeng выпустит собственное устройство для математических занятий
Онлайн-школа Skyeng выпустит собственное устройство для математических занятий Онлайн-школа английского языка Skyeng выпустит собственный графический планшет для учеников.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
У актера Дмитрия Лысенкова украли автомобиль, сообщили СМИ
"Двенадцатого августа около восьми часов утра в полицию Приморского района поступило сообщение от 55-летней гражданки о том, что в ночь на 12 августа от дома 16/1 по Серебристому бульвару неизвестный похитил принадлежащий ее 37-летнему сыну, актеру, автомобиль KIA Sportage", - говорится в релизе.
Обновлено в 03:24
Армия и оружие
«Танк ядерного апокалипсиса» выставили в музее в Ростовской области
Высокозащищенное транспортное средство «Ладога» было передано сюда с базы хранения войск связи и обозначается в источниках как «машина разведки и управления».
Обновлено в 03:40
Общество
Квентин Тарантино помогает продать квартиру в Челябинске
Владелец жилья опубликовал на своей странице Facebook фотографии квартиры, по которой якобы прогуливается Квентин Тарантино.
Обновлено вчера в 07:25
Общество
Пласидо Доминго обвинили в домогательствах
Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.
Обновлено в 03:36
Общество
Уральские казаки хотят открыть в Екатеринбурге зоополицию
Обновлено в 02:22
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено вчера в 02:09
Политика
В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE
Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
Турция может купить российские Су-35
Обновлено 11 августа в 20:56
Игры
Borderlands 3 нельзя будет предзагрузить в Epic Games Store
Обновлено вчера в 23:44
Авто
Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд
Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 03:23
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору места для занятий спортом
Рекомендации по выбору правильного места для занятий спортом опубликованы 13 августа пресс-службой Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:12
Футбол
Данилу Перейра может пропустить ответный матч «Порту» с «Краснодаром»
Обновлено вчера в 04:30
Политика
Пушков: США после выхода из ДРСМД упражняются в лицемерии
Соединённые Штаты, которые в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), теперь пытаются найти себе оправдание.
Обновлено в 02:14
Наука
Разработано приложение для измерения по селфи артериального давления
Обновлено вчера в 10:54