Второй опасный параметр усматривается в видах процентных ставок. Речь идет о плавающих ставках, привязанных к меняющейся ставке кредитов, по которой банки кредитуют друг друга.

Происшествия Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.

Армия и оружие Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».

Общество Роскачество рассказало, как выбрать вареную колбасу «Вареная колбаса, произведенная по ГОСТу, должна иметь следующий ингредиентный состав: свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон)»,— приводит «РИА Новости» слова директора департамента исследований Роскачества Людмилы Викуловой.

Космос Робота Федора разместили на космическом корабле «Союз» «Можете меня поздравить - сегодня меня перенесли в пилотируемый корабль "Союз МС" и сейчас размещают в кресле пилота», - говорится в сообщении.

Происшествия Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Общество Протестующие вернулись в аэропорт Гонконга В понедельник днем аэропорт перестал работать после того, как залы вылетов и прилетов оккупировали тысячи антиправительственных демонстрантов, выступающих против законопроекта об экстрадиции.

Политика В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов Из-за небезопасной обстановки с 8 июля Россия приостановила авиасообщение с Грузией, а российские депутаты предложили ввести экономические ограничения против Тбилиси.

Происшествия Взрыв газа случился в жилом доме в Москве В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Технологии Онлайн-школа Skyeng выпустит собственное устройство для математических занятий Онлайн-школа Skyeng выпустит собственное устройство для математических занятий Онлайн-школа английского языка Skyeng выпустит собственный графический планшет для учеников.

Происшествия У актера Дмитрия Лысенкова украли автомобиль, сообщили СМИ "Двенадцатого августа около восьми часов утра в полицию Приморского района поступило сообщение от 55-летней гражданки о том, что в ночь на 12 августа от дома 16/1 по Серебристому бульвару неизвестный похитил принадлежащий ее 37-летнему сыну, актеру, автомобиль KIA Sportage", - говорится в релизе.

Армия и оружие «Танк ядерного апокалипсиса» выставили в музее в Ростовской области Высокозащищенное транспортное средство «Ладога» было передано сюда с базы хранения войск связи и обозначается в источниках как «машина разведки и управления».

Общество Квентин Тарантино помогает продать квартиру в Челябинске Владелец жилья опубликовал на своей странице Facebook фотографии квартиры, по которой якобы прогуливается Квентин Тарантино.

Общество Пласидо Доминго обвинили в домогательствах Несколько женщин обвинили испанскую оперную звезду Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.

Политика Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Экономика Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".

Политика В США вступил в силу запрет на закупку оборудования Huawei и ZTE Запрет на закупку и использование оборудования китайских компаний Huawei и ZTE вступил в силу в Соединенных Штатах с 13 августа, сообщает пресс-служба Федерального реестра США.

Авто Трафик на Крымском мосту побил новый рекорд Почти 36 тысяч машин проехали по Крымскому мосту в понедельник, 12 августа.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору места для занятий спортом Рекомендации по выбору правильного места для занятий спортом опубликованы 13 августа пресс-службой Роспотребнадзора.