Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголяКоммерсантъ 05:03
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции. В сообщении на сайте ведомства говорится, что регулярный контроль грузинского алкоголя «в динамике показывает ухудшение качества указанной продукции».
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Роспотребнадзор выполняет свои функции — проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции во многих странах на постоянной основе. Точно так же, как проверяют нашу продукцию в других странах.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельИзвестия 07:09
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Политика
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Обновлено в 10:01
Спорт
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В Подмосковье арестовали обвиняемую в убийстве директора ТЦ
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Армия и оружие
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Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве после того, как жительница Гдова Псковской области скончалась в больнице от многочисленных колото-резаных и рубленых ран, в нанесении которых подозревается 14-летний друг ее сына, сообщает в понедельник СУСК РФ по региону.
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В Грузии самая крупная сеть кинотеатров Cavea приостановила показ фильмов на русском языке в знак солидарности к участникам антироссийских акций.
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Музыка
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Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ
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