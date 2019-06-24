Политика
Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского винаВедомости 05:07
Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства. Качество грузинской продукции в динамике ухудшается, отметили в Роспотребнадзоре.
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Роспотребнадзор выполняет свои функции — проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции во многих странах на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 06:04
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Политика
Медведев пригласил французского премьера в Россию
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита во Францию пригласил французского премьера Эдуара Филиппа посетить Россию.
Обновлено в 10:59
Общество
Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Симферополе
Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в Симферополе - около 70 тысяч человек.
Обновлено в 10:08
Политика
Соловьев возмутился попаданием в список пропагандистов РФ в ПАСЕ
Российский телеведущий Владимир Соловьев объяснил свое попадание в список российских пропагандистов в ПАСЕ.
Обновлено в 10:44
Футбол
Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию
Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:41
Недвижимость
Глава Минстроя назвал повышение объемов строительства сложной задачей
Линейное повышение показателей объемов жилищного строительства к 2024 году является сложной задачей в связи с проводимой реформой отрасли.
Обновлено в 11:10
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено 21 июня в 09:32
Экономика
Билетам в плацкарт предрекли подорожание
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить госрегулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах, что может сказаться на стоимости билетов.
Обновлено в 07:54
Транспорт
Компания Ротенберга отремонтирует трассу до Белоруссии
Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию участка 33-й — 84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией, следует из материалов на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:57
Общество
Росконтроль занес в черный список сардельки шести известных марок
По итогам организованной Роскнтролем проверки говяжьих сарделек шесть из семи образцов оказались занесены в черный список – экспертов не удовлетворили их вкусовые свойства, а, кроме того, в продукции были выявлены серьезные нарушения в маркировке и консистенции.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие
Минобороны примет на вооружение ЗРК «Сосна»
Минобороны по итогам испытаний приняло решение поставить на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс «Сосна», сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Обновлено в 01:14
Футбол
Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за перелома лодыжки
Защитник футбольного клуба ЦСКА Георгий Щенников выбыл на неопределенный срок из-за травмы лодыжки, сообщается на сайте армейцев.
Обновлено в 10:45
Политика
Синод «новой церкви» Украины лишил Филарета права управлять епархией
Синод "новой церкви" лишил раскольника Филарета Денисенко канонических прав управления Киевской епархией, рассказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.
Обновлено в 08:34
Технологии
Блокирующий компьютеры вирус атакует россиян
Вирус блокирует компьютер и требует выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 06:59
Политика
Власти Грузии пошли на уступки митингующим
Власти Грузии приняли решение провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе, удовлетворив таким образом часть требований митингующих.
Обновлено в 04:14
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
В Екатеринбурге школьница Анастасия Пределина набрала 400 баллов на ЕГЭ.
Обновлено в 10:03
Политика
Матвиенко согласилась остаться в Совфеде
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главе Совфеда Валентине Матвиенко представлять интересы города в ведомстве.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Ростовской области загорелся автобус с детьми
Автобус, перевозивший 70 детей, загорелся па трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, никто не пострадал, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 10:47
Кино
Сестры Вачовски снимут новую «Матрицу»
Сестры Лана и Лилли Вачовски снимут четвертый фильм франшизы "Матрицы". Об этом сообщает Discussing Film.
Обновлено вчера в 16:56
Политика
Путин продлил действие продовольственного эмбарго на год
Введенный продовольственный запрет, ставший ответом РФ на антироссийские санкции, будет продлен на год, с 1 января до 31 декабря 2020 года.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Из-за взрывов боеприпасов в Казахстане погиб человек
При взрывах боеприпасов на складе в воинской части в городе Арысь на юге Казахстана погиб один человек.
Обновлено в 09:30
Гаджеты
Обнародовано расписание обновлений смартфонов Huawei
В июле обновление готовится для Huawei P20 и P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 RS Porsche Design, Mate 9 и Mate 9 Pro, Y9 2019, Y6 2019, Y5 2019, Nova 3, Nova 3i, Nova 3e и Nova 4. Тестовая прошивка с EMUI 10 на базе Android 10 Q станет доступна до конца июня для Huawei P10 и Huawei P10 Plus.
Обновлено в 11:29
Политика
Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о подписании закона о новых, жестких санкциях против Ирана.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В США убили служившую в нацгвардии уроженку России и ее детей
Аушева переехала в Соединенные Штаты после выигрыша грин-карты в 2011 году.
Обновлено вчера в 17:42
Политика
Противник Эрдогана вновь победил в Стамбуле
На повторных выборах в Стамбуле кандидат от АКР, бывший премьер-министр Бинали Йилдырым набрал 45% голосов, а его соперник Экрем Имамоглу, представляющий ряд оппозиционных партий, включая Республиканскую народную партию (СНР), получил почти на 10 процентов больше – 54%.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Два истребителя Eurofighter бундесвера разбились в Германии.
Обновлено в 09:08