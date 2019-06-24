Роспотребнадзор сообщил об ухудшении качества грузинского винаВедомости 05:07

Роспотребнадзор выполняет свои функции — проверяет качество поставляемой в нашу страну продукции во многих странах на постоянной основе. То же самое делают во многих странах с нашей продукцией.

Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом алкогольных напитков из Грузии в Россию, говорится в сообщении ведомства. Качество грузинской продукции в динамике ухудшается, отметили в Роспотребнадзоре.

Политика Медведев пригласил французского премьера в Россию Российский премьер-министр Дмитрий Медведев во время визита во Францию пригласил французского премьера Эдуара Филиппа посетить Россию.

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Футбол Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.

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Армия и оружие Минобороны примет на вооружение ЗРК «Сосна» Минобороны по итогам испытаний приняло решение поставить на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс «Сосна», сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

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