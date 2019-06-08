Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жарыИзвестия 01:27
Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма. В первую очередь от жары страдают дети и пожилые люди.
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По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого
Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
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