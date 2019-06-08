Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жарыИзвестия 01:27

Рекомендации опубликованы на сайте ведомства. Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма. В первую очередь от жары страдают дети и пожилые люди.
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Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как защититься от жары

Газета Единство06 июня в 01:59

Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары

Известия01:27

Роспотребнадзор дал советы россиянам, как улучшить свое самочувствие в жару

РЕН ТВ01:12

Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары

РИА Новости00:31

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от жары

РБК03:39

Роспотребнадзор дал рекомендации по правилам безопасности в жаркую погоду

Сибмеда06 июня в 00:04

Больше пить воды, вместо мяса есть рыбу, ежедневно принимать душ

Konkretno.ru05 июня в 04:19
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Происшествия

В Свердловской области загорелась исправительная колония

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Армия и оружие

Обучавшиеся работе с С-400 в России турецкие военные разочаровали США

Власти США выразили свое разочарование решением Турции об отправке военнослужащих в Россию с целью обучения работе с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400.
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Политика

Глава германского концерна BASF поддержал «Северный поток — 2»

Глава крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку строительства газопровода «Северный поток — 2», а также призвал «вернуть» Россию в международное сообщество.
Обновлено в 01:09
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Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток

Обновлено вчера в 23:25
Культура

Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 01:05
Политика

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Депутат Верховной рады Юрий Левченко призвал судить экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму за госизмену.
Обновлено в 02:04
Хоккей

В семье Владимира Тарасенко родился сын

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Авто

Назван топ-10 популярных иномарок с пробегом в России

По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Наука

Перелом кривой старения человека пришелся на 50 лет

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Происшествия

В ОБСЕ призвали отпустить журналиста «Медузы» Голунова

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал российские власти освободить корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков, а также указал на необходимость избегать преследования журналистов за их профессиональную деятельность.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП

Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Общество

Солист «На-На» отреагировал на идею о суде после отравления Алибасова

Обновлено в 02:48
Происшествия

Российского чиновника подстрелили за замечание водителю

Переходя дорогу, чиновник сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и произвел выстрел ему в ногу, а затем скрылся с места происшествия.
Обновлено в 03:42
Общество

Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера

PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин рассказал о состоянии продюсера.
Обновлено вчера в 09:21
Кино

Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»

Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
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Футбол

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Итальянец возглавит туринский клуб на следующей неделе, сообщает Sky Sports.
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Музыка

Загитова продемонстрировала выступление под новую песню

Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Наука

Секс и переход к размножению половым путём стали защитой от рака

Обновлено вчера в 10:15
Происшествия

СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района

Обновлено вчера в 16:02
Здоровье

Столичные онкологи проведут мастер-классы в Тамбове

Специалисты из столицы планируют провести мастер-классы с проведением операций открытым и лапароскопическим доступами на базе онкологического диспансера и областной больницы.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Футбол

«Чайка» сделала заявление о решении КДК по ее матчу с «Черноморцем»

"Чайка" выступила с официальным заявлением о решении Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении матча 27-го тура первенства ПФЛ в зоне "Юг" "Чайка" – "Черноморец".
Обновлено вчера в 11:08
Авто

Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты

Обновлено 06 июня в 11:05
Армия и оружие

Украинские военные воспротивились Зеленскому

6 июня бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал идею Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.
Обновлено в 01:29
Футбол

Эден Азар официально стал игроком «Реала»

Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия

Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

В Калифорнии назвали причину прошлогодних лесных пожаров

Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стала искра из-под молота или осколок раскаленного металла.
Обновлено вчера в 18:42
Театры

В театре Табакова поставят спектакль «Моя прекрасная леди»

Как отмечает «ТАСС», ссылаясь на пресс-атташе театра Ольгу Андрейкину, классический мюзикл о простой девушке был переосмыслен в драматический спектакль.
Обновлено в 03:53
Происшествия

По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого

Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
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