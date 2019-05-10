Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жарыРоссийская газета 05:46
В Московском регионе прогнозируется тоже теплая погода - до 26 градусов. В этой связи Роспотребнадзор напоминает о мерах защиты в жаркую погоду. Ведь перегрев негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей.
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Роспотребнадзор посоветовал в жару отказаться от жирной пищи и есть фрукты
Агентство Москвавчера в 22:09
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Шоу-бизнес
«Хорошего не могу сказать»: Юрий Лужков отказался говорить о конфликте с Сергеем Доренко
Обновлено в 08:10
Происшествия
Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца
Обновлено в 10:34
Футбол
«Динамо» и «Ростов» голов не забили
Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Энергетика
«Нафтогаз Украины» в январе-апреле 2019 г направил в бюджет $1,4 млрд налогов
Группа "Нафтогаз Украины" за четыре месяца 2019 года выплатила в государственный бюджет 37,2 миллиарда гривен (более 1,4 миллиарда долларов) налогов или около 16,5% общих доходов бюджета, оставаясь самым крупным налогоплательщиком на Украине, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Обновлено в 10:21
Политика
Лужков назвал Доренко «гением зла»
Обновлено вчера в 18:37
Политика
Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»
Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Кино
Суд рассмотрит иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона
Заводской суд Грозного рассмотрит по существу иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 10:23
Политика
Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя
24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители
Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Футбол
«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги
Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Друг Сергея Доренко рассказал о последней встрече с журналистом
Близкий друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста. По его словам, 9 мая у них была встреча.
Обновлено в 10:56
Космос
Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы
Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.
Обновлено вчера в 12:16
Энергетика
В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти
Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:30
Общество
В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика
В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании
Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:20
Здоровье
Кардиолог рассказал, как распознать погубившую Доренко болезнь
Чувство тревоги и мнительность являются признаками аневризмы грудной части аорты, из-за которой днём ранее скончался известный журналист и главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.
Обновлено в 08:50
Политика
На Украине потребовали запретить спикеру Рады подписывать закон о госязыке
Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" требует через суд запретить спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать "закон о госязыке", что заблокирует его подготовку к вступлению в силу, сообщила в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 10:16
Авто
Haval объявил дату продаж новой версии кроссовера F7x
Уже 18 мая в дилерских центрах марки в Поднебесной появится новая модификация кроссовера Haval F7x, получившая название Extreme Sports Edition.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
В Петербурге на Старо-Петергофском проспекте столкнулись две маршрутки
В Петербурге произошло столкновение двух маршруток с пассажирами. ДТП случилось на Старо-Петергофском проспекте.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Тело пятого погибшего туриста обнаружено на Алтае
Спасатели в ходе поисковой операции в Горном Алтае нашли тело пятого туриста, погибшего при сходе лавины.
Обновлено в 08:23
Происшествия
По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами
Обновлено в 09:32
Общество
МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве
Обновлено в 08:43
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Политика
В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в парламенте проект постановления о церемонии вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:34
Происшествия
В Германии 9 мая осквернили могилы павших советских воинов
В немецком городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили могилы на советском военном кладбище в четверг, 9 мая.
Обновлено в 09:46
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Транспорт
Прервано морское сообщение Калининграда с «большой Россией»
Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 10:56