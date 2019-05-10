Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жарыРоссийская газета 05:46

В Московском регионе прогнозируется тоже теплая погода - до 26 градусов. В этой связи Роспотребнадзор напоминает о мерах защиты в жаркую погоду. Ведь перегрев негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жарой

РИА Новости02:56

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни

РБК01:56

Роспотребнадзор призвал отказаться от мяса и алкоголя в жару

Москва 24вчера в 23:25

Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от перегрева в жаркие дни

ТАСС00:43

Роспотребнадзор рассказал, как питаться в жару

РЕН ТВвчера в 23:39

Роспотребнадзор рассказал, как пережить жару без вреда для здоровья

Телеканал 360°01:42

Роспотребнадзор посоветовал в жару отказаться от жирной пищи и есть фрукты

Агентство Москвавчера в 22:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 11:48, Ашберн
Шоу-бизнес

«Хорошего не могу сказать»: Юрий Лужков отказался говорить о конфликте с Сергеем Доренко

Обновлено в 08:10
Происшествия

Дочери Доренко заподозрили мачеху в убийстве отца

Обновлено в 10:34
Футбол

«Динамо» и «Ростов» голов не забили

Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Энергетика

«Нафтогаз Украины» в январе-апреле 2019 г направил в бюджет $1,4 млрд налогов

Группа "Нафтогаз Украины" за четыре месяца 2019 года выплатила в государственный бюджет 37,2 миллиарда гривен (более 1,4 миллиарда долларов) налогов или около 16,5% общих доходов бюджета, оставаясь самым крупным налогоплательщиком на Украине, сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Обновлено в 10:21
Политика

Лужков назвал Доренко «гением зла»

Обновлено вчера в 18:37
Политика

Инаугурацию Зеленского призвали перенести из-за «гнилого воскресенья»

Депутат Верховной рады Олег Куприенко выступил против проведения инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья».
Обновлено в 10:37
Кино

Суд рассмотрит иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона

Заводской суд Грозного рассмотрит по существу иск о признании чеченского писателя Руслана Закриева соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 10:23
Политика

Госдеп анонсировал встречу Путина и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео посетит 12-14 мая Москву и Сочи, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским президентом Владимиром Путиным, заявили в пятницу в госдепе.
Обновлено в 08:26
Происшествия

В Новокузнецке нашли тело пропавшей в марте девушки-следователя

24-летняя Алиева пропала 8 марта — она ушла из дома и не вернулась.
Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Сирийские С-300 вели и перехватили израильские истребители

Помимо прочего, имеются сведения о том, что российские боевые истребители были направлены на перехват израильских самолётов с целью не допустить атаки со стороны сирийских военных, которые, фактически, уже способны поражать при помощи ЗРК С-300 находящиеся на вооружении Израиля истребители.
Обновлено в 09:24
Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Российской премьер-лиги

Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" потерпел поражение от тульского "Арсенала" и потерял шансы на сохранение прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Друг Сергея Доренко рассказал о последней встрече с журналистом

Близкий друг Сергея Доренко Бронислав Виногродский рассказал о последних часах жизни журналиста. По его словам, 9 мая у них была встреча.
Обновлено в 10:56
Космос

Компания SpaceX провела неудачные испытания парашютной системы

Компания SpaceX провела испытания специальной парашютной системы, которое признали неудачным.
Обновлено вчера в 12:16
Энергетика

В порту Усть-Луга возобновилась отгрузка качественной нефти

Порт Усть-Луга в Ленинградской области возобновил отгрузку российской экспортной нефти, соответствующей требованиям ГОСТа.
Обновлено в 10:30
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании

Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:20
Здоровье

Кардиолог рассказал, как распознать погубившую Доренко болезнь

Чувство тревоги и мнительность являются признаками аневризмы грудной части аорты, из-за которой днём ранее скончался известный журналист и главред радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко.
Обновлено в 08:50
Политика

На Украине потребовали запретить спикеру Рады подписывать закон о госязыке

Общественная организация "Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной" требует через суд запретить спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписывать "закон о госязыке", что заблокирует его подготовку к вступлению в силу, сообщила в пятницу пресс-служба Окружного административного суда Киева.
Обновлено в 10:16
Авто

Haval объявил дату продаж новой версии кроссовера F7x

Уже 18 мая в дилерских центрах марки в Поднебесной появится новая модификация кроссовера Haval F7x, получившая название Extreme Sports Edition.
Обновлено вчера в 06:17
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

В Петербурге на Старо-Петергофском проспекте столкнулись две маршрутки

В Петербурге произошло столкновение двух маршруток с пассажирами. ДТП случилось на Старо-Петергофском проспекте.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Тело пятого погибшего туриста обнаружено на Алтае

Спасатели в ходе поисковой операции в Горном Алтае нашли тело пятого туриста, погибшего при сходе лавины.
Обновлено в 08:23
Происшествия

По каналу Грибоедова проплыл гроб с гранатами

Обновлено в 09:32
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

Обновлено в 08:43
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Политика

В Раде предложили назначить инаугурацию Зеленского на 1 июня

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Александр Сугоняко зарегистрировал в парламенте проект постановления о церемонии вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Германии 9 мая осквернили могилы павших советских воинов

В немецком городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) неизвестные осквернили могилы на советском военном кладбище в четверг, 9 мая.
Обновлено в 09:46
Политика

В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Транспорт

Прервано морское сообщение Калининграда с «большой Россией»

Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное