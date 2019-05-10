Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жарыРоссийская газета 05:46

В Московском регионе прогнозируется тоже теплая погода - до 26 градусов. В этой связи Роспотребнадзор напоминает о мерах защиты в жаркую погоду. Ведь перегрев негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей.

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

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