Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жарыРоссийская газета 05:46
В Московском регионе прогнозируется тоже теплая погода - до 26 градусов. В этой связи Роспотребнадзор напоминает о мерах защиты в жаркую погоду. Ведь перегрев негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей.
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Роспотребнадзор посоветовал в жару отказаться от жирной пищи и есть фрукты
Агентство Москвавчера в 22:09
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Политика
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко
Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 09:10
Игры
State of Play показали в стриме трейлер игры Final Fantasy VII
Square Enix показали трейлер нового ремейка Final Fantasy VII на стриме State of Play.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии
На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
В Бенине пропали двое туристов из Франции
Двое французских туристов пропали в Бенине на границе с Буркина-Фасо, передает VOA Africa со ссылкой на заявления местных властей от 4 мая.
Обновлено в 07:18
Происшествия
«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти
"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Транспорт
Калининградская область оказалась в морской блокаде
Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 08:47
Авто
В Италии продают кабриолет «Лада Нива» за 4000 евро
Внедорожник «Лада Нива», на базе которой, собственно, и сделан этот кабриолет, оснащен 1,6-литровым битопливным двигателем, работающим на бензине и сжиженном газе (метане).
Обновлено в 02:22
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже
Обновлено в 07:05
Общество
Познер о смерти Доренко: «Думаю, что Сергей в аду»
На своем сайте Познер заметил, что Доренко позволял себе самые "неслыханные высказывания", поэтому, по мнению Владимира Владимировича, его коллега "попал в ад", где "дает жару самому сатане".
Обновлено в 08:20
Политика
Путин ознакомился с планами развития образовательного центра «Сириус»
Президент РФ Владимир Путин ознакомился с планами комплексного развития образовательного центра "Сириус" в Сочи.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.
Обновлено вчера в 07:42
Здоровье
Эксперты: Операции по увеличению пениса могут сделать его ещё короче
Эксперты из Великобритании сделали заявление, что операции по увеличению пениса могут сделать мужское достоинство ещё короче.
Обновлено в 08:14
Футбол
«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 28-м туре РПЛ
10 мая "Динамо" на стадионе "Арена Химки" принимало "Ростов" в рамках встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:23
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Происшествия
На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины
Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 09:55
Политика
В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив
Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Единоборства
Эдгар вызвал на бой Холлоуэя
Обновлено в 09:44
Хоккей
Россия — Норвегия 0:0 (1-й период)
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
ВВС Индии заставили приземлиться сбившийся с курса грузинский самолет
Истребители Военно-воздушных сил Индии заставили приземлиться грузинский грузовой самолет.
Обновлено в 10:03
Футбол
Абель Эрнандес: «Хотел бы играть больше. Не очень доволен своей ролью в ЦСКА»
В моем возрасте это сложная ситуация, потому что мне 28 лет, и я хотел бы играть больше.
Обновлено в 06:47
Общество
Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы
Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Общество
Клинцевич отреагировал на смерть журналиста Сергея Доренко
Главред радиостанции "Говорит Москва" скоропостижно скончался в возрасте 59 лет Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной известного российского журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие
WSJ рассказала о секретной ракете США
Правительство США разработало секретную ракету для нанесения точных авиаударов по позициям террористов.
Обновлено вчера в 08:42
Экономика
Врио липецкого губернатора задекларировал 196 млн рублей дохода
Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
Обновлено в 08:34
Общество
Норвежская туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах
Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, пишет The Mirror.
Обновлено в 10:07
Политика
Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети
В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Тамбовской области ребенка насмерть засыпало песком
По данным следствия, тело школьника без видимых признаков насильственной смерти обнаружил местный житель в пятницу утром в большой насыпи песка.
Обновлено в 07:54
Экономика
Отели Турции могут подорожать к началу сезона
На 10-15 процентов могут увеличиться цены на отдых в Турции к началу высокого сезона.
Обновлено в 03:44