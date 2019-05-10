Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жарыРоссийская газета 05:46

В Московском регионе прогнозируется тоже теплая погода - до 26 градусов. В этой связи Роспотребнадзор напоминает о мерах защиты в жаркую погоду. Ведь перегрев негативно отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей.
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Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жарой

РИА Новости02:56

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от перегрева в жаркие дни

РБК01:56

Роспотребнадзор призвал отказаться от мяса и алкоголя в жару

Москва 24вчера в 23:25

Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от перегрева в жаркие дни

ТАСС00:43

Роспотребнадзор рассказал, как питаться в жару

РЕН ТВвчера в 23:39

Роспотребнадзор рассказал, как пережить жару без вреда для здоровья

Телеканал 360°01:42

Роспотребнадзор посоветовал в жару отказаться от жирной пищи и есть фрукты

Агентство Москвавчера в 22:09
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
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State of Play показали в стриме трейлер игры Final Fantasy VII

Square Enix показали трейлер нового ремейка Final Fantasy VII на стриме State of Play.
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Вандалы осквернили могилы советских солдат в Германии

На востоке Германии, в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург), неизвестные осквернили могилы на советском воинском захоронении.
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В Бенине пропали двое туристов из Франции

Двое французских туристов пропали в Бенине на границе с Буркина-Фасо, передает VOA Africa со ссылкой на заявления местных властей от 4 мая.
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Происшествия

«Аэрофлот» увеличил число отмененных рейсов на Superjet 100 до десяти

"Аэрофлот" отменил в четверг, 9 мая, десять парных рейсов с использованием самолета Sukhoi Superjet 100, свидетельствует онлайн-табло на сайте базового для авиакомпании аэропорта "Шереметьево".
Обновлено вчера в 08:02
Транспорт

Калининградская область оказалась в морской блокаде

Два парома, которые связывают эксклавную Калининградскую область с остальной территорией России, не могут выйти из порта Усть-Луга Ленинградской области.
Обновлено в 08:47
Авто

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Внедорожник «Лада Нива», на базе которой, собственно, и сделан этот кабриолет, оснащен 1,6-литровым битопливным двигателем, работающим на бензине и сжиженном газе (метане).
Обновлено в 02:22
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Шоу-бизнес

Айза Анохина попала в реанимацию в Камбодже

Обновлено в 07:05
Общество

Познер о смерти Доренко: «Думаю, что Сергей в аду»

На своем сайте Познер заметил, что Доренко позволял себе самые "неслыханные высказывания", поэтому, по мнению Владимира Владимировича, его коллега "попал в ад", где "дает жару самому сатане".
Обновлено в 08:20
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Путин ознакомился с планами развития образовательного центра «Сириус»

Президент РФ Владимир Путин ознакомился с планами комплексного развития образовательного центра "Сириус" в Сочи.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

На просторах Сети оказалось обнародовано видео, где демонстрируется момент перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ.
Обновлено вчера в 07:42
Здоровье

Эксперты: Операции по увеличению пениса могут сделать его ещё короче

Эксперты из Великобритании сделали заявление, что операции по увеличению пениса могут сделать мужское достоинство ещё короче.
Обновлено в 08:14
Футбол

«Динамо» и «Ростов» не выявили победителя в 28-м туре РПЛ

10 мая "Динамо" на стадионе "Арена Химки" принимало "Ростов" в рамках встречи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:23
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Происшествия

На Алтае обнаружено тело пятого туриста, погибшего после схода лавины

Поиски еще двух погибших продолжаются Спасатели обнаружили тело пятого туриста, который погиб в горах Алтая в результате схода лавины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 09:55
Политика

В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
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Эдгар вызвал на бой Холлоуэя

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Хоккей

Россия — Норвегия 0:0 (1-й период)

Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

ВВС Индии заставили приземлиться сбившийся с курса грузинский самолет

Истребители Военно-воздушных сил Индии заставили приземлиться грузинский грузовой самолет.
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Футбол

Абель Эрнандес: «Хотел бы играть больше. Не очень доволен своей ролью в ЦСКА»

В моем возрасте это сложная ситуация, потому что мне 28 лет, и я хотел бы играть больше.
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Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Общество

Клинцевич отреагировал на смерть журналиста Сергея Доренко

Главред радиостанции "Говорит Москва" скоропостижно скончался в возрасте 59 лет Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной известного российского журналиста Сергея Доренко.
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Армия и оружие

WSJ рассказала о секретной ракете США

Правительство США разработало секретную ракету для нанесения точных авиаударов по позициям террористов.
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Экономика

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Супруга врио губернатора задекларировала 17,1 млн руб. дохода, в том числе 4,6 млн руб. от продажи квартиры.
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Сооснователь Facebook призвал США разрушить монополию соцсети

В своей колонке для The New York Times он написал, что за прошедшие два года господин Цукерберг допустил большое количество ошибок, и властям США нужно покончить с монополией Facebook.
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Происшествия

В Тамбовской области ребенка насмерть засыпало песком

По данным следствия, тело школьника без видимых признаков насильственной смерти обнаружил местный житель в пятницу утром в большой насыпи песка.
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Экономика

Отели Турции могут подорожать к началу сезона

На 10-15 процентов могут увеличиться цены на отдых в Турции к началу высокого сезона.
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