Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жарыКоммерсантъ 04:46
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
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с чего всё началось
Как указывает ведомство, повышенная температура «может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», поэтому рекомендуем ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки.RT на русском00:58
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Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя средства «Крот»
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Журналиста Голунова госпитализировали
Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.
Обновлено в 07:43
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Общество
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Обновлено в 04:45
Футбол
«Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева
Футбольный клуб «Валенсия» не стал использовать свое приоритетное право на приобретение российского форварда команды «Вильярреал» Дениса Черышева, сообщает 8 июня AS.
Обновлено в 02:02
Политика
В Раде призвали судить Кравчука и Кучму за госизмену
Депутат украинской Рады Юрий Левченко заявил о необходимости "судить за госэкзамену" экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму.
Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.
Обновлено в 08:27
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Происшествия
Аэропорт на Гоа закрыли из-за истребителя МиГ-29К
Международный аэропорт Даболим закрыли на несколько часов из-за истребителя МиГ-29К.
Обновлено в 06:31
Футбол
В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионов
Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о возможном изменении формата Лиги чемпионов и исключении из нее российских клубов.
Обновлено в 06:25
Общество
Французская полиция применила против «жилетов» водометы и газ
В ходе манифестации произошли стычки участников протеста с полицией, стражи правопорядка применили слезоточивый газ и водометы.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Следствие попросит суд продлить срок задержания журналиста Голунова
Следствие будет просить Никулинский суд Москвы продлить срок задержания журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотиков, сообщил адвокат Павел Чиков, передает ТАСС.
Обновлено в 07:35
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Общество
Игорь Бабушкин закупил продукты на Татар-Базаре
Напомним, Игорь Бабушкин назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Астраханской области 5 июня указом президента Владимира Путина.
Обновлено в 04:42
Политика
Советник Путина прокомментировал дело журналиста «Медузы»
Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что дело журналиста Ивана Голунова находится на контроле Генпрокуратуры, а виновные в подтасовках ответят по закону.
Обновлено в 07:55
Наука
Ученые узнали, почему организм перестает бороться со старением
Обновлено в 08:04
Политика
Рогозин сообщил о готовности встретиться с Илоном Маском в России
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности встретиться с руководителем американской компании SpaceX Илоном Маском.
Обновлено в 08:12
Спорт
Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Симоньян сказала, как надо поступить с Голуновым
Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова следует отпустить под домашний арест.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске
Массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области.
Обновлено в 06:21
Общество
Для повторения образа Барби студентка решилась на 15 процедур
К 21 – году студентка стала делать различные процедуры и уколы красоты, чтобы повторить образ любимицы всех маленьких девочек.
Обновлено в 00:09
Кино
Милош Бикович снимется в фильме о Николе Тесле
Сербский актер Милош Бикович поделился планами снять полнометражный фильм и сериал об ученом Николе Тесле.
Обновлено в 01:23
Спорт
Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.
Обновлено в 08:18
Политика
Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации
Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.
Обновлено в 05:28
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено 06 июня в 04:14