Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жарыКоммерсантъ 04:46

с чего всё началось

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Происшествия Журналиста Голунова госпитализировали Журналиста "Медузы" Ивана Голунова госпитализировали, передает ТАСС со ссылкой на главного редактора "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

Экономика В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

Футбол «Валенсия» не воспользовалась приоритетным правом на выкуп Черышева Футбольный клуб «Валенсия» не стал использовать свое приоритетное право на приобретение российского форварда команды «Вильярреал» Дениса Черышева, сообщает 8 июня AS.

Политика В Раде призвали судить Кравчука и Кучму за госизмену Депутат украинской Рады Юрий Левченко заявил о необходимости "судить за госэкзамену" экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму.

Армия и оружие ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».

Шоу-бизнес Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына — принца Арчи.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Футбол В РФС отреагировали на возможное исключение России из Лиги чемпионов Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал сообщения о возможном изменении формата Лиги чемпионов и исключении из нее российских клубов.

Общество Французская полиция применила против «жилетов» водометы и газ В ходе манифестации произошли стычки участников протеста с полицией, стражи правопорядка применили слезоточивый газ и водометы.

Происшествия Следствие попросит суд продлить срок задержания журналиста Голунова Следствие будет просить Никулинский суд Москвы продлить срок задержания журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова на 72 часа по обвинению в попытке сбыта наркотиков, сообщил адвокат Павел Чиков, передает ТАСС.

Происшествия СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Происшествия В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.

Общество Игорь Бабушкин закупил продукты на Татар-Базаре Напомним, Игорь Бабушкин назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Астраханской области 5 июня указом президента Владимира Путина.

Политика Советник Путина прокомментировал дело журналиста «Медузы» Советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что дело журналиста Ивана Голунова находится на контроле Генпрокуратуры, а виновные в подтасовках ответят по закону.

Политика Рогозин сообщил о готовности встретиться с Илоном Маском в России Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности встретиться с руководителем американской компании SpaceX Илоном Маском.

Спорт Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.

Происшествия Симоньян сказала, как надо поступить с Голуновым Главный редактор телеканала RT и МИ «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что подозреваемого в попытке сбыта наркотиков корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова следует отпустить под домашний арест.

Происшествия Массовое отравление произошло во время торжества в Дзержинске Массовое отравление произошло в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области.

Общество Для повторения образа Барби студентка решилась на 15 процедур К 21 – году студентка стала делать различные процедуры и уколы красоты, чтобы повторить образ любимицы всех маленьких девочек.

Кино Милош Бикович снимется в фильме о Николе Тесле Сербский актер Милош Бикович поделился планами снять полнометражный фильм и сериал об ученом Николе Тесле.

Спорт Тарасова прокомментировала сотрудничество фигуриста Уно с Тутберидзе Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем сотрудничестве серебряного призёра Олимпийских игр в мужском одиночном катании японца Сёма Уно с российским специалистом Этери Тутберидзе.