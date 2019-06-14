Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жарыКоммерсантъ 04:46
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
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с чего всё началось
Как указывает ведомство, повышенная температура «может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев — к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья», поэтому рекомендуем ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки.RT на русском00:58
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 07:09, Ашберн
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Представитель Ла Лиги в России Даниэль Серехидо заявил, что из-за нового формата Лиги чемпионов Россия может остаться без турнира.
Обновлено в 05:20
Политика
Украинский шоумен представит Вакарчука на выборах в Раду
Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что от его партии на выборы в Раду пойдет украинский шоумен Сергей Притула.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам
Сегодня телеведущий решил порадовать публику утренним роликом о том, как иногда ему удается развеселить семью по утрам.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено вчера в 02:59
Политика
Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Экономика
Минтруд усмотрел связь в падении рождаемости и низких доходах
Падение рождаемости в России в 2016-2018 годах связано в большей степени с низкими доходами, сем с сокращением числа женщин детородного возраста, заявил замминистра труда РФ Алексей Вовченко.
Обновлено в 06:42
Футбол
Фонсека расторг контракт с «Шахтером» для перехода в «Рому»
Паулу Фонсека достиг соглашения с донецким «Шахтером» о расторжении контракта. Специалист сможет уже на следующей неделе возглавить «Рому».
Обновлено в 04:00
Происшествия
Юноша получил тяжелые травмы, прыгнув с Яхтенного моста в Петербурге
Как сообщало ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, 2 августа 2018 года 33-летний мужчина прыгнул в Финский залив с Яхтенного моста, упал на воду плашмя, отбил внутренние органы и был увезен на «скорой» в тяжелом состоянии.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Задержан восьмой фигурант дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 14:56
Транспорт
В правительстве оценили ход строительства скоростной трассы М11
Вице-премьер российского правительства Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Лорак появилась на премии МУЗ-ТВ в платье с провокационным декольте
Ранее портал Teleprogramma.pro писал о том, что Рита Дакота пришла на премию МУЗ-ТВ в платье, которое очень напомнило знаменитый наряд Ольги Бузовой от известного модельера.
Обновлено вчера в 15:27
Культура
На Литейном уничтожили граффити со сценой из комедии Гайдая
На трансформаторной будке на Литейном проспекте закрасили граффити со сценой из комедии «Иван Васильевич меняет профессию».
Обновлено в 05:53
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Результаты финала последнего, шестого, сезона детского «Голоса», в котором изначально победила дочь Алсу Микелла Абрамова, был пересмотрен из-за скандала.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Пожар в исправительной колонии в Свердловской области потушен
Пожарные ликвидировали последний очаг возгорания в исправительной колонии в поселке Гари Свердловской области.
Обновлено в 06:50
Футбол
Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 05:21
Происшествия
СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения со сцены на ПМЭФ
Охранники президента России Владимира Путина спасли от падения председателя КНР Си Цзиньпина после того, как китайского лидера чуть не уронили со сцены делегаты вслед за окончанием пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие
В ДНР под Горловкой отбита атака украинских националистов
Попытку прорыва на горловском направлении совершили украинские боевики-националисты из добровольческого формирования «Азов», при этом атака была отбита силами Народной милиции ДНР, 7 июня сообщает Донецкое агентство новостей.
Обновлено вчера в 09:39
Общество
В Москве из-за жары объявлен «оранжевый» уровень опасности
Обновлено в 05:52
Происшествия
Венедиктов и Муратов поручились за Голунова
Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Авто
Блогеры показали УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Состояние музыкального продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, однако опасности для его жизни нет.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
Украинские военные пошли против Зеленского
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить военным стрелять по ополченцам.
Обновлено в 02:20
Происшествия
Журналисту Голунову вызвали скорую
Журналисту "Медузы" Ивану Голунову стало плохо, ему вызвали скорую.
Обновлено в 06:26
Космос
В NASA рассказали о космическом туризме на МКС
«Сегодня знаменательный день – NASA открывает МКС для коммерческих возможностей», – заявил на пресс-конференции руководитель финансового управления NASA Джефф ДеВитт.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Россия и Белоруссия обсуждают единую валюту
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин и министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой на Петербургском международном экономическом форуме обсудили введение единой валюты.
Обновлено в 04:53
Спорт
В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019
Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.
Обновлено вчера в 19:29