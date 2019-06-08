Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жарыКоммерсантъ 04:46

с чего всё началось

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Происшествия Самолёт совершил экстренную посадку в Азербайджане из-за непогоды Самолёт «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), следовавший рейсом Баку — Нахчыван, совершил экстренную посадку в аэропорту Ленкорани на юго-востоке Азербайджана из-за неблагоприятных погодных условий.

Спорт Фанат назвал Медведеву дьяволом и призвал убраться из Японии Американский фигурист Джонни Вейр сообщил о записке, в которой один из фанатов оскорбляет Евгению Медведеву и призывает убраться из Японии.

Политика Калви не вернут деньги за участие в ПМЭФ Основателю и старшему партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, видимо, не станут возвращать деньги, уплаченные за участие в Петербургском международном экономическом форуме, следует из слов советника президента РФ Антона Кобякова.

Армия и оружие Украинские военные пошли против Зеленского Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить военным стрелять по ополченцам.

Происшествия СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области Следственный комитет РФ начал доследственную проверку информации о разливе нефти по Волге в Ярославской области, сообщается на сайте СУСК РФ по Ярославской области.

Происшествия Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова Состояние пока тяжёлое, температура вечером была 36,6, утром 36,8, он пока ещё в реанимации, — сообщил источник РИА Новости в больнице.

Культура Костюмированный парад собрал в Михайловском более 200 Пушкиных Представители всех районов Псковской области прибыли на шуточный парад: 24 команды в костюмах времен Александра Пушкина или в образах его персонажей проходят на поляну парадным строем, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Политика МИД прокомментировал иск Украины против России Российский МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России, которые прошли накануне в Международном суде ООН в Гааге.

Шоу-бизнес Илья Яббаров мечтает о дочери от Алены Рапунцель Давно законченные, казалось бы, отношения вспыхнули с новой силой, и теперь Яббаров мечтает о втором ребенке от Алены.

Происшествия СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.

Политика Украинский суд арестовал пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд по ходатайству Главного управления Нацполиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр", сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

Футбол Шувалов хочет сделать из ЦСКА суперклуб Председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что в настоящий момент ведётся работа по превращению футбольной команды ЦСКА в суперклуб.

Политика Путин исключил возможность объединения России и Белоруссии Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности объединения РФ и Республики Беларусь в единое государство.

Транспорт В правительстве РФ оценили ход строительства скоростной трассы М-11 Вице-премьер России Максим Акимов в ходе посещения стройплощадки VIII комплекса платной трассы М-11 «Москва — Санкт-Петербург» в субботу, 8 июня, заявил, что недоволен исполнением графика работ на объекте.

Музыка Децл получил премию «Муз-ТВ» посмертно Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии "Муз-ТВ" за вклад в развитие хип-хопа, сообщается на сайте премии.

Политика Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России Ранее завод принадлежал Порошенко. В 2015 году предприятие было национализировано российскими властями в пользу Севастополя.

Происшествия В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал, как веселит детей и жену по утрам Сегодня телеведущий решил порадовать публику утренним роликом о том, как иногда ему удается развеселить семью по утрам.

Политика Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.

Происшествия Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП на новосибирской трассе Столкновение произошло в Тогучинском районе, на 86-м километре автодороги К-19р, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Хоккей Барбашев дисквалифицирован на один матч финала Кубка Стэнли Департамент по безопасности игроков дисквалифицировал 23-летнего российского нападающего, рассмотрев эпизод пятого матча серии, который завершился со счетом 2:1 в пользу музыкантов.

Здоровье Елена Малышева назвала самую опасную болезнь XXI века Самой опасной болезнью XXI века, по словам телеведущей Елены Малышевой, является болезнь Альцгеймера.

Наука Броня из пены защитит военную технику от пуль Американские учёные продемонстрировали броню из особого материала, которая эффективно защищает от обычных и бронебойных пуль крупного калибра.

Наука Томатный сок способствует снижению давления и «плохого» холестерина В результате у 94 испытуемых с нелеченой предгипертензией и гипертензией было зафиксировано снижение кровяного давления.