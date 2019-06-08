Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жарыКоммерсантъ 04:46

с чего всё началось

В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары

Происшествия Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100 Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.

Происшествия МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Происшествия Задержаны еще трое подозреваемых в убийстве спецназовца Сотрудники правоохранительных органов задержали еще троих подозреваемых по делу об убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина.

Футбол Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии (5:0) в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.

Армия и оружие Индонезия подтверждает заинтересованность в Су-35 на фоне давления со стороны США Стало известно о продвижении работы в рамках контракта между Россией и Индонезией по поставкам истребителей Су-35.

Происшествия Исправительная колония загорелась в Свердловской области В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.

Армия и оружие О попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих заявили в ДНР Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил о том, что украинские силовики попытались совершить прорыв, передает РИА "Новости".

Политика Зеленский провёл закрытую встречу с журналистами Президент Украины Владимир Зеленский провёл закрытую встречу с представителями украинских СМИ, сообщает УНИАН.

Политика Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".

Авто Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 тыс. 358 новых владельцев.

Политика Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.

Спорт В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019 Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.

Политика Переговоры ПСРМ и блока ACUM: уж полночь близится, а ясности все нет Партия социалистов и блок ACUM объявят в субботу свое решение по созданию коалиции. Об этом заявила журналистам лидер PAS Майя Санду.

Происшествия В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе Мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева до смерти избили в парке на юго-западе Москвы, сообщает Пятый канал.

Экономика Проектирование метро в Ростове-на-Дону начнется в 2020 году Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.

Авто В Сеть просочились первые изображения Lada Priora Sport Что касается «подкапотки», то 1,6-литровый 106-сильный «атмосферник», который ставился на самые дорогие комплектации LADA Priora, впору было бы заменить 1,8-литровым мотором от Vesta Sport, выдающим 145 лошадиных сил и 187 Нм крутящего момента.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Политика Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.

Происшествия В ДТП с автобусом в Германии пострадали более 20 школьников Пострадал, как минимум, 21 ребенок и двое взрослых. Выяснилось, что автобус по непонятным причинам врезался в легковой автомобиль.

Футбол «Арсенал» объявил об уходе семи игроков «Арсенал» на своем официальном сайте подтвердил уход из клуба семи игроков.

Происшествия На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.

Происшествия СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.