Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жаройРИА Новости 02:56
Роспотребнадзор дал рекомендации, как переносить жару. В сообщении на сайте ведомства говорится, что высокая температура воздуха может способствовать обострению хронических заболеваний, перегреву организма и ухудшению здоровья.
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Роспотребнадзор посоветовал в жару отказаться от жирной пищи и есть фрукты
Агентство Москвавчера в 22:09
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Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Запорожье полицейские довели девочку до слез из-за советской символики
Полицейские в Запорожье довели до слез девочку, заставив ее снять пилотку с красной звездой.
Обновлено вчера в 20:52
Футбол
Мхитарян может пропустить финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян может пропустить в финале Лиги Европы, который пройдет в Азербайджане.
Обновлено в 03:22
Общество
Лужков после гибели Доренко счел журналиста «гением зла»
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков прокомментировал РБК гибель журналиста Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 14:10
Шоу-бизнес
Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака
Во время бракоразводного процесса с женой Дарьей игрок «Спартака» Денис Глушаков, которого обязали платить крупную сумму алиментов, решил не подписывать разрешение на выезд их старшей дочери за рубеж.
Обновлено вчера в 08:00
Общество
Ведущего BBC уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе
Обновлено вчера в 08:07
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ
Обновлено вчера в 14:10
Космос
Россия пожаловалась в НАСА на запах спирта на МКС
После прибытия на МКС корабля Dragon-2 экипаж станции почувствовал 3 марта необычный запах.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Китай примет ответные меры на пошлины США
Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
Обновлено в 03:01
Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд; капитализация оценена в $75,5 млрд
Американская компания Uber в ходе IPO привлекла $8,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12
В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Обновлено в 04:18
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Напомним, сегодня Toyota Camry восьмого поколения (кузов XV70) продается в России с тремя бензиновыми двигателями объемом 2,0 (150 л.с.), 2,5 (181 л.с.) и 3,5 (249 л.с.) литра по цене от 1 573 000 рублей.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия
Продюсера Mash задержала ФСБ за подделку документов ради данных об SSJ100
Продюсера Тelegram-канала Mash Михаила Кумброва задержали правоохранительные органы за подделку документов.
Обновлено в 03:44
Политика
WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве
Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Общество
Грозы и дожди ожидают москвичей в пятницу
В пятницу, 10 мая погода в Москве будет дождливой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Наука
Продемонстрированы возможности глобальных корпораций влиять на науку
На примере корпорации Coca-Cola авторы показывают, как финансирование науки позволяет бизнесу контролировать ее.
Обновлено 08 мая в 03:58
Недвижимость
Названа пятерка стран для покупки доступного жилья у моря
Недорогие дома следует искать на курортах Барской ривьеры – цены на хорошее жилье в шаговой доступности от моря начинаются от 150 тыс евро (11,1 млн рублей).
Обновлено в 05:34
Здоровье
Заслуженный врач РФ рассказал, почему Доренко не смогли спасти
Заслуженный врач РФ Евгений Лильин рассказал, почему журналиста Сергея Доренко не смогли реанимировать.
Обновлено в 04:18
Футбол
Экс-тренер сборной России прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву
Экс-тренер сборной России по футболу Александр Бородюк рассказал о том, что думает по поводу приговора форварда "Зенита" Александра Кокорина и игрока "Краснодара" Павла Мамаева, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:28
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Наука
Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Дана Борисова помирилась с дочерью
Дана Борисова рассказала, как в ответ на замечание дочь ударила ее ногой, после чего она выгнала ее из дома.
Обновлено в 04:53
Политика
Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие РФ на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда, заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 05:01
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии
Обновлено вчера в 17:16