Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жаройРИА Новости 02:56

Роспотребнадзор дал рекомендации, как переносить жару. В сообщении на сайте ведомства говорится, что высокая температура воздуха может способствовать обострению хронических заболеваний, перегреву организма и ухудшению здоровья.
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Роспотребнадзор рассказал, как справиться с жарой

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Роспотребнадзор рассказал, как пережить жару без вреда для здоровья

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Роспотребнадзор посоветовал в жару отказаться от жирной пищи и есть фрукты

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Власти Китая обещают принять ответные меры на резкое увеличение США ввозных пошлин на китайские товары.
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WSJ: адвокат Трампа намерен встретиться с Зеленским в Киеве

Адвокат президента США Рудольф Джулиани намерен посетить Киев, чтобы убедить новые украинские власти провести расследование, результаты которого могли бы быть полезны американскому лидеру Дональду Трампу.
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Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
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Недорогие дома следует искать на курортах Барской ривьеры – цены на хорошее жилье в шаговой доступности от моря начинаются от 150 тыс евро (11,1 млн рублей).
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Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии

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