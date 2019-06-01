Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана покупателей в автосалонахBFM.ru вчера в 03:53

Свердловское управление Роспотребнадзора рассказало о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
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Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора провели контрольную закупку в автосалоне (с этого года у ведомства есть такое право) и выявили массу нарушений прав потребителей. Сделано это было в ответ на многочисленные жалобы клиентов, которые надзорный орган фиксировал с 2017 года.
Российская газета31 мая в 22:00

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Раскрыта схема обмана россиян в автосалонах

URA.Ruвчера в 06:48

Стало известно, как екатеринбуржцев обманывают в автосалонах

Екатеринбург-ТВ31 мая в 09:23

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

Российская газета31 мая в 22:00

В Роспотребнадзоре рассказали, как в свердловских автосалонах обманывают покупателей

Областная газета31 мая в 10:38

В Роспотребнадзоре рассказали, как их сотрудников обманывали в «серых» автосалонах Екатеринбурга

Екатеринбург Онлайн31 мая в 10:00

В Роспотребнадзоре раскрыли схему обмана в автосалонах

Известия31 мая в 23:15

В Екатеринбурге Роспотребнадзор обратился в полицию из-за обмана клиентов в автосалонах

Znak.com31 мая в 08:25
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Общество

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СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США

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Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

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Политика

Желающим получить визу в США придется показать соцсети

Американские власти ужесточили требования для желающих получить визу в США, сообщает Hill.TV со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
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Политика

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Обновлено вчера в 23:29
Политика

В Совфеде прокомментировали запрет на поставки топлива на Украину

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Политика

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Обновлено вчера в 15:25
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
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Происшествия

В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов

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Общество

Пригожин поддержал отказ мэра Анапы платить за концерт Волочковой

Продюсер Иосиф Пригожин поддержал главу Анапы Юрия Полякова, который отказался оплачивать из бюджетных средств выступление Анастасии Волочковой на празднике в честь открытия курортного сезона.
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Вслед за мужем Лера Кудрявцева показала лицо маленькой дочери

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Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes

Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.
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В Екатеринбурге машина ДПС попала в аварию

В Екатеринбурге автомобиль инспекторов ДПС попал в аварию. Об этом 2 июня сообщил портал e1.ru.
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Происшествия

Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей

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Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.
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Спорт

Тверские КВНщики пробились в финал Премьер-лиги

На конкурс «Фристайл со звездой» команда «+7» пргласила эпатажного певца Шуру. Тверская команда КВН «+7» пробилась в финал Премьер-лиги.
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Бородатый мужчина напал на кандидата в президенты США

Бородатый мужчина, у которого был бэйдж «пресса» совершил атаку на кандидата в президенты Соединенных Штатов от штата Калифорния Камалу Харрис.
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Вдова Децла показала лицо и вызвала недовольство фанатов

Вдова рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Юлия Киселева вернулась в соцсети.
Обновлено вчера в 14:44
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