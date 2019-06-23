Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкогольТАСС 01:54
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 11:46, Вашингтон
Футбол
Грузинские футболисты устроили демарш против России
Обновлено в 07:41
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Появилось видео потасовки на гей-параде в Киеве
В Сети появилось видеозапись того, как на участников проходящего в Киеве "Марша равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества напали.
Обновлено в 10:40
Общество
Заезд костромских выпускников на лимузинах возмутил соцсети
Обновлено в 10:54
Здоровье
Почти 11 тысяч жителей Удмуртии пострадало от укусов клещей
В Удмуртии с начала эпидсезона зафиксировано почти 11 тысяч случаев укусов клещей.
Обновлено в 07:05
Политика
Трамп рассказал о возможности новой ядерной сделки с Ираном
Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Палки в колеса: Джастин Бибер помешал бизнесу своей жены
Отношения супругов стремительно ухудшаются. 22-летнюю жену Джастина Бибера — Хейли Болдуин постигла досадная неудача.
Обновлено в 11:00
Политика
Медведчук поддержал слова Путина о восстановлении отношений с Украиной
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что поддерживает желание президента РФ Владимира Путина восстановить отношения между Украиной и Россией.
Обновлено в 09:09
Кино
Фильм «Братство» Лунгина стал лауреатом Шанхайского кинофестиваля
Фильм "Братство" режиссёра Павла Лунгина получил "Золотой кубок" 22-го Шанхайского международного кинофестиваля за лучший сценарий.
Обновлено в 10:02
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Обновлено в 05:00
Политика
Владельцы ресторанов в Грузии подняли цены для русских
Уже несколько грузинских ресторанов убрали со столиков меню на русском языке, а некоторые повысили цены исключительно для русских туристов.
Обновлено в 04:36
Политика
Многие страны выступили за возвращение РФ в ПАСЕ
Глава одной из политических групп Совета Европы Тини Кокс заявил, что многие страны организации выступили за принятие резолюции, которая позволяет России принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
Обновлено в 09:15
Теннис
Роджер Федерер завоевал титул в Галле
Третья ракетка мира, швейцарец Роджер Федерер, обыграл бельгийца Давида Гоффина, занимающего 33-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6(2), 6/1 в финале соревнований в Галле.
Обновлено в 08:39
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.
Обновлено в 01:18
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Политика
Миронов призвал ввести санкции против Грузии
Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести экономические санкции в отношении Грузии в ответ на антироссийские выпады со стороны грузинской оппозиции и официального Тбилиси.
Обновлено в 08:27
Политика
Филарет попросил Авакова защитить верующих от ПЦУ
Бывший патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет написал обращение к главе Министерства внутренних дел Аресену Авакову, в котором попросил защитить верующих и церковное имущество от действий сторонников ПЦУ.
Обновлено в 10:32
Единоборства
Артем Лобов победил Пола Малиньяджи в кулачном бою
Экс-боец UFC Арттм Лобов единогласным решением судей победил бывшего чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC.
Обновлено в 02:54
Футбол
Хавбек «Аталанты» повторил фото Роналду на море
Аргентинский полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес сфотографировался на море, повторив кадр с участием португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:44
Наука
Новые исследования показывают ледяную Гренландию в будущем
Группа ученых установила в ходе исследования, что уровень Мирового океана через 80 лет может увеличиться с 5 до 33 см. Причиной станет таяние ледников Гренландии.
Обновлено вчера в 05:11
Происшествия
Десять человек пострадали при стрельбе в баре в США
Один человек погиб и еще десять пострадали в результате стрельбы в баре Kelly's Pub в американском городе South Bend, штат Индиана.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов 737 MAX
Более 400 пилотов подали групповой иск против американского производителя самолетов Boeing за сокрытие недостатков конструкции модели 737 MAX, что в итоге привело к крушению двух лайнеров и запрету на эксплуатацию.
Обновлено в 07:20
Теннис
Гаспарян вышла во второй круг турнира в Истбурне
Россиянка Маргарита Гаспарян успешно преодолела первый круг турнира в британском Истбурне, обыграв Катерину Синякову из Чехии.
Обновлено в 10:11
Происшествия
При взрыве на газопроводе в Нигерии погибли 10 человек
В результате взрыва газопровода в штате Ривер на юге Нигерии погибли 10 человек.
Обновлено в 11:37
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Авто
Стали известны самые популярные иномарки на вторичном рынке РФ
Аналитиками «АвтостатИнфо» были названы самые востребованные иномарки на вторичном авторынке, и как оказалось, лидером тут остается Ford Focus.
Обновлено в 05:44