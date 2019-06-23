Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкогольТАСС 01:54
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
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Политика
На жителя Хакасии составили протокол из-за поста о губернаторе
В отношении пользователя фейсбука Вячеслава Шоева завели административное дело из-за поста о губернаторе Хакасии Валентине Коновалове.
Обновлено вчера в 10:22
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем-марокканцем
Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 04:24
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO
Обновлено в 03:23
Общество
Туристки приехали в забронированный отель и обнаружили заброшенное здание
Жительницы Великобритании приехали в забронированный отель в Израиле и обнаружили на его месте заброшенные руины.
Обновлено в 06:05
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Происшествия
На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2
Обновлено в 06:37
Космос
Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Гаджеты
Из-за новых санкций США совместные предприятия AMD в Китае обречены
Американцы снова атакуют своими санкциями, совместные предприятия AMD в Китае обречены, сообщает информационно-новостное издание 3dnews.ru.
Обновлено в 03:18
Происшествия
В Петербурге задержали замглавы местного штаба Навального
Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Генсек Федерации бокса Афганистана убит в Кабуле
Обновлено в 06:32
Гаджеты
Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото
В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.
Обновлено в 05:06
Политика
В Стамбуле проходят повторные выборы мэра
Муниципальные выборы прошли в республике 31 марта.
Обновлено в 01:53
Политика
В Киеве сегодня состоится седьмой Марш равенства в поддержку ЛГБТ
Не обошлось без эксцессов и в этом году - вечером 19 июня в Киеве произошло нападение на участников ЛГБТ-движения.
Обновлено в 00:04
Политика
Медведев поздравил президента Армении с днем рождения
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в поздравительном послании президенту Армении Армену Саркисяну по случаю дня рождения выразил уверенность, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества отвечает интересам двух стран, заявили в президентской пресс-службе.
Обновлено в 06:47
Авто
УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео
Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
Обновлено в 01:51
Политика
Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
Обновлено в 04:46
Гаджеты
В прошивке MIUI появятся четыре полезные функции
Разработчики прошивки MIUI представили несколько новых функций, которые появятся в операционной системе в ближайшее время.
Обновлено в 05:22
Экономика
После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста
Обновлено вчера в 06:11
Футбол
Торрес объяснил свое решение завершить карьеру
35-летний испанский нападающий Фернандо Торрес объяснил, почему он решил завершить карьеру. У меня высокие требования к себе.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Сотни пилотов подали иск против Boeing
Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Общество
В России начались акции против фабрикации уголовных дел
На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
В Симферополе возле школы обнаружили крокодила
Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.
Обновлено в 01:53
Общество
Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»
В полицию поступила информация о возможных попытках проведения провокационных акций, направленных на дестабилизацию общественного порядка в Петербурге, говорится в сообщении регионального главка МВД.
Обновлено в 03:44
Политика
Меладзе сделал заявление насчет конфликта Грузии и России
Певец Валерий Меладзе в инстаграме прокомментировал ситуацию вокруг отношений России и Грузии.
Обновлено вчера в 23:43
Кино
Такой разный мистер Коломбо: фотоподборка памяти Питера Фалька
Российскому зрителю артист запомнился в первую очередь как исполнитель роли лейтенанта Коломбо.
Обновлено вчера в 20:45
Единоборства
Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи
В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15