Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкогольТАСС 01:54

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
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Роспотребнадзор рассказал о правильном выборе алкоголя

Известия07:04

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

ТАСС01:54

Роспотребнадзор опубликовал «простые правила» по выбору алкоголя

РБК02:44

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя

RT на русском01:57

Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбрать алкоголь

Газета.Ru06:57

Будьте бдительны при выборе и употреблении алкогольной продукции

Глас Народа01:47

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать качественный алкоголь

РИА Новости01:15
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На жителя Хакасии составили протокол из-за поста о губернаторе

В отношении пользователя фейсбука Вячеслава Шоева завели административное дело из-за поста о губернаторе Хакасии Валентине Коновалове.
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Старшая дочь певца Валерия Меладзе — Инга — расстается со своим мужем, марокканским журналистом Нури Вергезе.
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Усик назначен обязательным претендентом на пояс WBO

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Туристки приехали в забронированный отель и обнаружили заброшенное здание

Жительницы Великобритании приехали в забронированный отель в Израиле и обнаружили на его месте заброшенные руины.
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Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

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Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
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Гаджеты

Из-за новых санкций США совместные предприятия AMD в Китае обречены

Американцы снова атакуют своими санкциями, совместные предприятия AMD в Китае обречены, сообщает информационно-новостное издание 3dnews.ru.
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Заместителя начальника штаба политика Алексея Навального в Петербурге Ольгу Гусеву задержали, против нее возбуждено уголовное дело, сообщил на своей странице в Twitter Навальный.
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Происшествия

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Смартфон Xiaomi CC9 показался на живом фото

В сети появилась фотография, на которой, если верить источнику, запечатлен еще не представленный официально смартфон Xiaomi CC9.
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Политика

В Стамбуле проходят повторные выборы мэра

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Политика

Медведев поздравил президента Армении с днем рождения

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в поздравительном послании президенту Армении Армену Саркисяну по случаю дня рождения выразил уверенность, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества отвечает интересам двух стран, заявили в президентской пресс-службе.
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Авто

УАЗ с колесами-культиваторами показали на видео

Очередным проектом стала «мечта дачника» — старенький УАЗик с железными дисками-культиваторами вместо колес.
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Захарова ответила на заявление президента Грузии о туристах из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что российские туристы должны приезжать в страну, несмотря на политические разногласия.
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Гаджеты

В прошивке MIUI появятся четыре полезные функции

Разработчики прошивки MIUI представили несколько новых функций, которые появятся в операционной системе в ближайшее время.
Обновлено в 05:22
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После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено вчера в 06:11
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Торрес объяснил свое решение завершить карьеру

35-летний испанский нападающий Фернандо Торрес объяснил, почему он решил завершить карьеру. У меня высокие требования к себе.
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Происшествия

Сотни пилотов подали иск против Boeing

Более 400 пилотов подали групповой иск против компании Boeing из-за намеренного сокрытия «конструктивных недостатков» самолета, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 06:44
Футбол

В «Краснодар» может перейти еще один футболист из чемпионата Голландии

Обновлено в 03:24
Общество

В России начались акции против фабрикации уголовных дел

На Дальнем Востоке прошли акции протеста «Общество требует справедливости» против фабрикации уголовных дел, организованные на фоне дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, сообщается в Facebook Профсоюза журналистов и работников СМИ.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено в 06:42
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане

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Речь идет о пресмыкающемся предположительно вида кайман. В Симферополе местные жители обнаружили рядом со школой живого крокодила.
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Общество

Полиция Петербурга предупредила о провокациях на «Алых парусах»

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Кино

Такой разный мистер Коломбо: фотоподборка памяти Питера Фалька

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Лобов победил экс-чемпиона мира по боксу Малиньяджи

В американской Тампе состоялся турнир по боксу без перчаток Bare Knuckle FC 6. Его главным событием стал поединок между Артёмом Лобовым и Полом Малиньяджи.
Обновлено в 05:15
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