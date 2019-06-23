Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкогольТАСС 01:54
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
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Авто
Volkswagen сделал фургон для полицейских собак
Вслед за фургоном для перевозки задержанных Volkswagen разработал ещё один полицейский автомобиль --- на сей раз для четвероногих полицейских.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Девять человек пострадали при ДТП с легковушкой в Подмосковье
В результате аварии пострадали девять человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Обновлено в 07:06
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии
Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.
Обновлено в 01:18
Единоборства
Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO
Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:40
Политика
Захарова ответила на слова президента Грузии о российских туристах
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.
Обновлено в 06:31
Политика
Путин высказался об отношениях с США
Дальнейшее развитие отношений между Россией и США зависит от Вашингтона, но Москва может подождать, пока Белый дом созреет для диалога.
Обновлено в 06:25
Политика
Песков назвал прямую линию уникальным проектом
Ранее Песков заявил, что вопросы, поступившие на прямую линию президенту, будут систематизированы и разосланы руководителям регионов и ведомств.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Японии провели тренинг по ловле сбежавших зверей: львы удивились
В Японии работники одного из зоопарков, расположенного в префектуре Айти провели тренировку по ловле хищника, сбежавшего из клетки.
Обновлено в 08:33
Авто
Ford представил компактный электрический кроссовер
Компания Ford представила полностью электрическую версию компактного кроссовера Territory, специально разработанного для китайского рынка.
Обновлено 21 июня в 09:28
Футбол
Дани Алвес заявил об уходе из «ПСЖ»
Игрок «ПСЖ» Дани Алвес объявил об уходе из клуба. Контрактное соглашение бразильца с «парижанами» истекает 30 июня.
Обновлено в 02:35
Политика
В Литве рассказали, как депутаты из России обойдут санкции ЕС
"Очевидно, что Россия пытается использовать ПАСЕ, чтобы обойти эти персональные санкции ЕС", - заявил литовский депутат Эмануэлис Зингерис.
Обновлено в 07:54
Политика
Зеленский призвал не делать войну «обычным явлением»
Новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать всевозможное для того, чтобы война не стала привычным делом для следующих поколений, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Украинские военные вышли на гей-парад «Марш равенства» в Киеве
Около тридцати военных ВСУ прошли колонной в рамках гей-парада "Марш равенства", который состоялся сегодня в столице Украины.
Обновлено в 05:39
Общество
Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций
Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.
Обновлено в 08:28
Музыка
Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
В Свердловской области в результате драки погиб мужчина
В Нижних Сергах возле бара между двумя мужчинами произошла драка, в результате которой один из них умер, сообщает портал Е1.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
ВКС России получили два новейших вертолета Ми-28НМ
Воздушно-космическим силам Российской Федерации были переданы два новейших вертолета Ми-28НМ, еще шесть машин должны поступить в ВКС в течение следующего года.
Обновлено в 04:18
Общество
Телеведущая и врач Елена Малышева назвала лучшую диету
Обновлено в 05:00
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено в 08:04
Политика
При попытке госпереворота погиб глава штаба армии Эфиопии
Обновлено в 07:30
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
Обновлено вчера в 19:05
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Приморские власти уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса, которое произошло в приморском городе Партизанске, по уточненным данным, составило десять человек, двое из которых остаются в отделении реанимации, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморского края.
Обновлено в 06:27
Политика
Кудрин опубликовал фото с Глазьевым в ответ на слова Путина
Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter фотографию с советником российского президента Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал" в ответ на характеристику Владимира Путина.
Обновлено в 06:14
Кино
Любимые фильмы Джосса Уидона
Сюжет фильма великолепен и действительно смешит.
Обновлено в 07:00
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Бари Алибасов свалился с инвалидного кресла на ток-шоу Малахова
В самой студии Бари Алибасов появился на инвалидном кресле. В какой-то момент он просто упал с него, чем напугал всех гостей студии.
Обновлено вчера в 12:48