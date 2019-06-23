Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкогольТАСС 01:54

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
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Роспотребнадзор опубликовал «простые правила» по выбору алкоголя

РБК02:44

Роспотребнадзор назвал правила покупки алкоголя

Известия01:59

Названы правила выбора безопасного алкоголя

Газета.Ru01:33

Роспотребнадзор дал советы по выбору качественного алкоголя

Народные новости01:57

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

ТАСС01:54

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя

RT на русском01:57

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественный алкоголь

РИА Новости01:15
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Происшествия

Полиция в Киеве вышла охранять марш активистов ЛГБТ-сообщества

Обновлено в 03:30
Политика

Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца

Обновлено вчера в 20:25
Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца

Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено вчера в 18:42
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Авто

Кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор

Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.
Обновлено вчера в 08:52
Единоборства

В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи

В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Общество

Москвичка стала единственной стобалльницей на ЕГЭ по китайскому

Единственной школьницей в России, получившей 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку, стала москвичка Анастасия Андрюнина.
Обновлено в 02:27
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную

Известно, что подозреваемый в фактическом убийстве женщины, умершей от не совместимых с жизнью травм, состоит в звании полковника.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ.
Обновлено в 02:07
Политика

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие

WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану

Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Футбол

«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым

"Локомотив" продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и хавбеком Александром Коломейцевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Долиной раскритиковала поклонников Юлии Началовой

Ангелина Миончинская, дочь Ларисы Долиной, была близкой подругой Юлии.
Обновлено в 03:57
Общество

Стало известно, сколько Тимати зарабатывает на бургерах

К 35 годам рэперу удалось многого добиться. У Тимати есть не только известный лейбл, но и собственный бизнес.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

Что звезды говорят: гороскоп на 22 – 28 июня

Что звезды советуют нам на ближайшую неделю.
Обновлено 21 июня в 19:00
Экономика

Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%

За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Политика

Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день

Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Музыка

Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате

Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез.
Обновлено в 03:45
Технологии

В тюрьмах США запретили учебники по программированию

Руководство американского штата Орегон запретило заключенным, отбывающим наказание на территории штата, читать литературу по программированию.
Обновлено вчера в 17:35
Единоборства

Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Государственной Думы России Николай Валуев рассказал о продолжении борьбы с опухолью мозга, сообщает URA.RU.
Обновлено вчера в 07:47
Футбол

Эриксен может оказаться в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может стать игроком «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 02:39
Происшествия

Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено вчера в 21:12
Единоборства

Бокс. Усик назван обязательным претендентом на бой с Джошуа или Руисом

Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Бари Алибасов свалился с инвалидного кресла на ток-шоу Малахова

В самой студии Бари Алибасов появился на инвалидном кресле. В какой-то момент он просто упал с него, чем напугал всех гостей студии.
Обновлено вчера в 12:48
Армия и оружие

National Interest предупредил о риске ядерной войны

Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие

В ДНР «ВСУшник» погиб, подорвавшись на взрывном устройстве

«В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н. п. Еленовка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады», — говорится в сообщении штаба «ООС».
Обновлено в 02:50
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