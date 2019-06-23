Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкогольТАСС 01:54

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Энергетика На Украине заявили о критическом дефиците газа Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.

Единоборства В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".

Общество Москвичка стала единственной стобалльницей на ЕГЭ по китайскому Единственной школьницей в России, получившей 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку, стала москвичка Анастасия Андрюнина.

Политика Жителям России запретили летать в Грузию Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Армия и оружие Украинский полковник до смерти избил подчиненную Известно, что подозреваемый в фактическом убийстве женщины, умершей от не совместимых с жизнью травм, состоит в звании полковника.

Армия и оружие Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ Телеканал "Звезда" опубликовал кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ.

Армия и оружие WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.

Футбол «Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым "Локомотив" продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и хавбеком Александром Коломейцевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.

Общество Стало известно, сколько Тимати зарабатывает на бургерах К 35 годам рэперу удалось многого добиться. У Тимати есть не только известный лейбл, но и собственный бизнес.

Экономика Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35% За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.

Политика Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.

Музыка Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез.

Технологии В тюрьмах США запретили учебники по программированию Руководство американского штата Орегон запретило заключенным, отбывающим наказание на территории штата, читать литературу по программированию.

Единоборства Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Государственной Думы России Николай Валуев рассказал о продолжении борьбы с опухолью мозга, сообщает URA.RU.

Происшествия Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.

Шоу-бизнес Бари Алибасов свалился с инвалидного кресла на ток-шоу Малахова В самой студии Бари Алибасов появился на инвалидном кресле. В какой-то момент он просто упал с него, чем напугал всех гостей студии.

Армия и оружие National Interest предупредил о риске ядерной войны Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.