Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкогольТАСС 01:54
В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
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Политика
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Обновлено вчера в 20:25
Энергетика
На Украине заявили о критическом дефиците газа
Оператор газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в стране — ежемесячная потребность в топливе составляет 240 млн кубометров, а в хранилищах сейчас лишь 152 млн.
Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес
Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца
Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Пассажирский теплоход загорелся на Волге
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Авто
Кроссовер Audi SQ8 получил дизельный мотор
Компания Audi показала свой купе-кроссовер Q8 в спортивной модификации S. Новый Audi SQ8 оснащается 4,0-литровым дизельным мотором TDI V8, имеющим двойной турбонаддув.
Обновлено вчера в 08:52
Единоборства
В Сети появилось видео боя Лобова и Малиньяджи
В Сети появилась полная версия поединка российско-ирландского бойца Артема Лобова и американца Пола Малиньяджи в рамках турнира Bare Knuckle FC 6, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:18
Общество
Москвичка стала единственной стобалльницей на ЕГЭ по китайскому
Единственной школьницей в России, получившей 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку, стала москвичка Анастасия Андрюнина.
Обновлено в 02:27
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Политика
Президент Грузии вступилась за российских туристов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную
Известно, что подозреваемый в фактическом убийстве женщины, умершей от не совместимых с жизнью травм, состоит в звании полковника.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Опубликованы кадры первого применения новой ракеты для Ми-28НМ
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры первого применения новой многоцелевой управляемой ракеты (ЛМУР) для вертолета Ми-28НМ.
Обновлено в 02:07
Политика
Акция протеста в Тбилиси завершилась
Обновлено вчера в 20:26
Армия и оружие
WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану
Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Футбол
«Локомотив» продлил контракты с Игнатьевым и Коломейцевым
"Локомотив" продлил контракты с защитником Владиславом Игнатьевым и хавбеком Александром Коломейцевым, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Долиной раскритиковала поклонников Юлии Началовой
Ангелина Миончинская, дочь Ларисы Долиной, была близкой подругой Юлии.
Обновлено в 03:57
Общество
Стало известно, сколько Тимати зарабатывает на бургерах
К 35 годам рэперу удалось многого добиться. У Тимати есть не только известный лейбл, но и собственный бизнес.
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Что звезды говорят: гороскоп на 22 – 28 июня
Что звезды советуют нам на ближайшую неделю.
Обновлено 21 июня в 19:00
Экономика
Просроченные долги по ипотеке за год выросли на 35%
За апрель количество просроченных кредитов выросло на 5,4%, а с начала года — на 10,2%.
Обновлено в 01:37
Политика
Меладзе заявил о невозможности разрушить связи России и Грузии за день
Певец Валерий Меладзе заявил, что строившиеся веками братские отношения России и Грузии невозможно разрушить в один день.
Обновлено в 02:33
Музыка
Американский хореограф обвинила команду Загитовой в плагиате
Команда российской фигуристки Алины Загитовой подверглась нападкам со стороны американского хореографа Джоджо Гомез.
Обновлено в 03:45
Технологии
В тюрьмах США запретили учебники по программированию
Руководство американского штата Орегон запретило заключенным, отбывающим наказание на территории штата, читать литературу по программированию.
Обновлено вчера в 17:35
Единоборства
Валуев рассказал о продолжающейся борьбе с опухолью мозга
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе и депутат Государственной Думы России Николай Валуев рассказал о продолжении борьбы с опухолью мозга, сообщает URA.RU.
Обновлено вчера в 07:47
Футбол
Эриксен может оказаться в «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может стать игроком «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 02:39
Происшествия
Полиция задержала 70 человек у здания газеты в Нью-Йорке
Полиция Нью-Йорка задержала несколько десятков человек, протестовавших у здания газеты The New York Times.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Бари Алибасов свалился с инвалидного кресла на ток-шоу Малахова
В самой студии Бари Алибасов появился на инвалидном кресле. В какой-то момент он просто упал с него, чем напугал всех гостей студии.
Обновлено вчера в 12:48
Армия и оружие
National Interest предупредил о риске ядерной войны
Испытание гиперзвуковой ракеты в Индии приближает на один шаг ядерную войну с Пакистаном, пишет National Interest.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
В ДНР «ВСУшник» погиб, подорвавшись на взрывном устройстве
«В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н. п. Еленовка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады», — говорится в сообщении штаба «ООС».
Обновлено в 02:50