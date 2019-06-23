Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкогольТАСС 01:54

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".

Происшествия В США один человек погиб и несколько пострадали при стрельбе в баре Один человек погиб, до десяти получили ранения при стрельбе в баре в американском городе Саутбенд в штате Индиана, говорится в Twitter полиции города.

Происшествия В Санкт-Петербурге задержали замглавы штаба Навального Оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что в Санкт-Петербурге задержали заместителя его штаба Ольгу Гусеву.

Общество На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.

Общество Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку.

Происшествия На Урале после драки возле бара умер мужчина Один мужчина скончался, а второй пострадал в результате драки возле бара в городе Нижние Серги Свердловской области, сообщил журналистам в воскресенье глава пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Футбол Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках Игроки трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура национального первенства в футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией», сообщает «Грузия Online».

Политика Соловьев прокомментировал повышение цен в грузинских кафе для россиян Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал идею грузинских рестораторов повысить цены для российских туристов.

Политика Валерий Меладзе прокомментировал ситуацию в Грузии Певец Валерий Меладзе высказался по поводу текущей политической ситуации в Грузии.

Происшествия В Петербурге загорелось здание на площади в тысячу квадратных метров Трехэтажное здание горит на площади одна тысяча квадратных метров в Невском районе Санкт-Петербурга, сообщает городское ГУ МЧС.

Политика Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.

Политика Продовольственную организацию ООН впервые возглавил китаец В воскресенье Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) выбрала нового генерального директора.

Политика Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.

Политика Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Здоровье Учёные раскрыли, как прожить на 10 лет больше Учёный считает, что через 900 лет нашу планету будут населять 1000-летние жители.

Общество В городах России проходят акции против фабрикации уголовных дел В Москве и еще 12 городах России 23 июня пройдут митинги и пикеты «Общество требует справедливости» против политических репрессий и фабрикации уголовных дел, сообщается на сайте мероприятия.

Политика Ким Чен Ын получил от Трампа письмо с интересным содержанием Лидер КНДР получил письмо от президента США Дональда Трампа. Ким Чен Ын, ознакомившись с содержанием послания, назвал его отличным.

Политика При попытке госпереворота погиб глава штаба армии Эфиопии Как отмечается, были убиты глава эфиопского штата Амхара и его советник. Также погиб начальник штаба армии Эфиопии Сеаре Меконне.

Единоборства Усик назначен обязательным претендентом на бой за чемпионство WBO Украинский боксер Александр Усик, в прошлом абсолютной чемпион мира в первом тяжелом весе, назначен обязательным претендентом на бой за чемпионский пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе, сообщает "Советский спорт".

Общество Питерская полиция защитит «Алые паруса» от провокаций Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице.

Общество Компании Johnson & Johnson предъявили иск из-за наркотиков По мнению экспертов, похожие иски к Johnson & Johnson могут предъявить и в других штатах.

Общество Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер в возрасте 71 года Бывший мэр Читы, который управлял городом почти 20 лет — Анатолий Михалёв — скончался в возрасте 71 года.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.

Общество В Самарской области прогнозируют дожди и грозы Под влиянием фронтальных разделов в отдельных районах пройдёт кратковременный дождь с грозой, жара немного ослабеет, сообщают синоптики "Приволжского УГМС".